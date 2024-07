Exclusiva: Valeri tiene nuevo representante y todo apunta a que se sentará en 'De Viernes' para contar su historia

La Crónica Rosa ha comenzado con una exclusiva de Beatriz Cortázar, en la que confirmado que Valeri tiene nuevo representante desde hace 3 días, y que, en estos instante, los abogados están confirmando todo el asunto relacionado con la demanda ya que todo apunta a que en unos días estará en el programa "De Viernes" contando su historia y su verdad, en la que tiene intención de dejarnos a todos con la boca abierta.

Valeri quiere contar su historia porque ya que se niega a que la dejen como una extorsionadora porque las cosas no son cómo se están contando. Nuestras colaboradoras se han hecho una serie de preguntas: ¿Su historia tiene recorrido o existe una relación consensuada que no se ha cumplido? Lo importante es que Valeri pise un plató y que todo se sepa. Lo que queda por ver es cómo serán las preguntas ya que en la entrevista a Álvaro Muñoz Escassi se le "blanqueó" bastante mientras que con María José Suárez fue todo lo contrario, ya que se le realizaron preguntas que no venían muy a cuento.

Karol G dará su último concierto en Madrid después del efecto sorpresa de Amaia Montero y cómo se gestó su aparición en el concierto, una información en exclusiva que dio Isabel González. Una reaparición que ha gustado a todo el mundo y por la que Amaia ha respondido en Instagram con unas palabras muy sentidas y emocionantes: "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida"

El lunes 22 de julio expiraba el plazo para que Bertín Osborne, se realizara la prueba de paternidad. Bertín no ha querido ir, y ahora solo cabe esperar a que dentro de la sentencia se dictamine se podrá decir si se ha hecho de buena o mala fe.

A pesar del comunicado que firmaron ambos, a día de hoy Gabriela Guillén mantiene exclusivamente a su hijo y, de momento, Bertín no se ha hecho responsable de nada, a pesar de reconocer su responsabilidad en dicho comunicado. Isabel González ha podido hablar con el abogado experto Fernando Osuna quién ha señalado que "quizás nos podemos llevar una sorpresa ya que hace que la justicia vaya más rápido". También que es probable que antes de la sentencia tenga que acudir a una Vista.

En todo este tema todavía queda mucho por saber ya que las cosas no se han hecho bien, sino que encima se han empeorado. El único perjudicado es el bebé y que nadie le pueda decir "haz las cosas bien". Por lo que ha contado Paloma Barrientos, Bertín les dijo a dos de sus hijas "no os metáis en historias que no son vuestras".

En el 20 aniversario del fallecimiento de Carmen Ordóñez, nuestras colaboradoras han tenido palabras de cariño hacia Julián Contreras por su vida tan complicada por culpa de las adicciones de su madre y que es el débil de esta historia. A sus hermanos les molestó que Julián hablara de los problemas de su madre cuando 20 años después Fran Rivera menciona la palabra "cocaína". ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas, quizás no se tendría que haber consentido que Carmen se sentara en ciertos platos por no estar en el estado adecuado. Se ha recordado a Paco Pablo Peralta, persona que la ayudo mucho y estuvo con ella hasta el final, siempre discreto, que la quiso bien y que respetó los capítulos más amargos.

¿Algunas personas se aprovecharon de ella? Si, al igual que ella también se aprovechó de otras personas y les pudo hacer daño. Carmina eligió cómo quería vivir, eligiendo un estilo de vida que le perjudicó.