La estrategia que prepara Valeri para desenmascarar a Escassi: "No fue flor de un día"

Mientras el foco mediático continúa puesto en la relación que mantienen Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, Valeri continúa planeando su estrategia en los medios para contar la verdad de sus encuentros sexuales con el jinete cuando éste seguía con María José Suárez. Su entrevista en televisión todavía no se ha producido y el interés mediático que en su día pudo despertar se desvanece, pero no está dispuesta a dejar escapar la oportunidad.

Valeri tiene un nuevo representante al que acompaña un despacho de abogados para tenerlo todo bien atado. Tal y como desveló Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, "hubo un programa de televisión que la tuvo atada pero luego siempre pasa que todo el mundo quiere cobrar más".

"Valeri quiere amortizar bien el golpe y tiene otra estrategia que va a ser mucho más fuerte. No es ella la que está tomando las decisiones y se está armando de otra manera. No será solamente una intervención, sino un lote en donde se contarán muchas más cosas y se presentarán más pruebas", dijo la colaboradora este viernes, adelantando que lo de Valeri y Escassi "no fue flor de un día".

Según Daniel Carande, "hay más gente metida en el ajo, ahí lo dejo, incluso se habla de un hotel". "La movida, si sale todo, puede ser muy fuerte", contó, incluso "pudiendo haber detrás algún tipo de trama o una red de contactos entre personas con un trasfondo sexual", en palabras de Isabel González.