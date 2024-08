María del Monte manda un mensaje a Inmaculada Casal entre rumores de crisis

Aunque no están siendo momentos fáciles y todavía arrastra secuelas psicológicas tras el violento robo que sufrió en su domicilio hace casi un año, María del Monte retoma sus compromisos profesionales y lo hace feliz, dándose un baño de masas y con el apoyo incondicional de su pareja, Inmaculada Casal.

Mientras las últimas informaciones apuntan a que Antonio Tejado habría presumido orgulloso durante una noche de fiesta de su paso por prisión por su presunta implicación en el atraco, la artista ha reaparecido en las fiestas patronales de Almuñécar. Allí ha hecho un completo repaso de su repertorio de sus canciones más populares ante cientos de personas y con su mujer entre bambalinas sin perderse detalle de un concierto muy especial en el que María se sinceró como nunca con su público.

Pletórica, y demostrando que ha pasado lo peor y que está recuperando su mejor versión y la sonrisa que siempre la ha caracterizado, la folclórica no dudó en dedicar su amor incondicional a Inma entre tema y tema, confesando lo importante que es para ella la periodista con la que comparte su vida desde hace más de dos décadas: "Alguien que está muy pendiente de mí, a mi Inmaculada de mi alma, que está por ahí detrás, que está ahí empujándome, tirándome de mí, y diciendo: aquí no te caes".

"Rodéense bien, eso es importante", ha aconsejado a sus fans, empujándolos a ser valientes y a luchar por el amor como ha hecho ella. "Yo les voy a decir una cosa: si alguno o alguna de los que estáis aquí creéis en el amor, que le den por saco al mundo, no miréis nada. Nada es nada. Si no das ese paso te vas a arrepentir toda tu vida de no haberlo dado. Creed en el amor, confiar en el amor y apostad. Las decisiones no son fáciles y suelen tener consecuencias pero lo peor de todo es arrepentirse de no haber hecho algo. Para eso hay que tener dos pares. Así es que yo desde aquí os invito a que por encima de todo, creáis en el amor y seáis felices", ha dicho emocionada, como hablando de su propia historia de amor con Inmaculada.

Una actuación en la que, a pesar de no haber hablado directamente de lo sucedido con Antonio Tejado, sí ha confesado que la música le ha ayudado a sobrellevar el durísimo trance que ha vivido en los últimos meses tras la detención de su sobrino por su presunta implicación en el robo a su residencia. "Todo esfuerzo merece la pena. no es fácil subirse a un escenario en determinadas circunstancias, pero cuando uno se encuentra enfrente de esto, es lo más fácil del mundo", ha explicado, arrancando los aplausos del público. "Soy una persona afortunadísima. Seguro que todos los que estamos aquí tenemos nuestras cositas por dentro pero eso es para las procesiones, ¿no? Van por dentro".

Una actuación muy especial en la que, asegurando que se sentía "como en casa", ha habido numerosas presencias, como descubrir que su club de fans de Miami había viajado expresamente hasta la localidad granadina para verla, y tras la que se daba un auténtico baño de masas al abandonar el recinto.

Un concierto que llega apenas unas horas después de aparecer en la portada de la revista Lecturas con un preocupante titular: "El drama de María del Monte: aterrorizada, en tratamiento y con su familia rota", donde explican que los últimos acontecimientos relacionados con Antonio Tejado no solo habría dinamitado la relación con parte de su familia sino que también la habría distanciado de su mujer Inmaculada Casal.