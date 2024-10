Las memorias de Melania Trump ya son lo más popular en Amazon

Las memorias de Melania Trump, ex primera dama y esposa de Donald Trump, han visto a la luz esta semana e incluso antes de salir a la venta ya era el libro más solicitado en Amazon Estados Unidos en la categoría de biografías y autobiografías.

Las memorias, que se titulan sencillamente Melania, tienen 256 páginas y están a la venta a 28,45 dólares en Amazon en su versión más barata en tapa dura -40 dólares si se compran a través de la web de la propia Melania-, pero suben a 150 dólares si uno desea un ejemplar firmado y con más fotografías, y hay incluso una "edición de coleccionistas" a 250 dólares.

Melania promete en su página web que el libro incluye "historias e imágenes nunca antes compartidas públicamente". Hasta el momento, sólo se han filtrado sus opiniones sobre el aborto, que han llamado la atención por su defensa decidida de ese derecho frente a los equilibrios de su marido cada vez que se refiere al asunto.

"Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta", dice Melania en su libro, según adelantó en exclusiva el diario británico The Guardian.

"¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea", afirma la ex primera dama en el libro, unas declaraciones que se han convertido en la mejor publicidad para la obra.

Posteriormente, y a modo de justificación de estas llamativas declaraciones, Melania ha querido dejar clara su autonomía con respecto a su marido: "Me permite ser quien soy y creer en lo que creo. Me permite ser mi propia persona, y lo respeta, y yo lo respeto y le dejo ser quien es. Tiene distintas creencias y hace lo que él cree", ha dicho.

Hace un mes la exmodelo eslovena de 54 años dijo que el libro tendría como fin establecer "la verdad" y dejar clara su "perspectiva" de la vida. Se quejó entonces, en un vídeo promocional, de haber "sido objeto de escrutinio público y tergiversaciones". Dijo además que escribir estas memorias había supuesto para ella "un viaje profundamente personal".

"La ex primera dama invita a los lectores a su mundo, ofreciendo un retrato íntimo de una mujer que ha vivido una vida extraordinaria -dice la web de Melania Trump- Esta es una historia poderosa e inspiradora de una mujer que ha definido la excelencia personal, que ha superado la adversidad y ha labrado su propio camino".