Chabelita se reencuentra con María del Monte

Chabelita Pantoja trabaja en el programa "Vamos a ver" e insiste en que su madre le cortó el pelo como castigo, porque Isa Pi había estado con un chico en casa de mi hermano. Ella misma ha dicho que "No mentí, pero no di tanto detalle. Si algún día estoy preparada para hablar de ello o me fuerzan porque haya gente que diga otra cosa… Es algo súper doloroso para mí". Tras todo lo contado por Dulce, Isa Pi lo ha corroborado: "Lo he aceptado ya todo y estoy quizás un poco más enfadada con algunas cosas", confesaba Isa y apuntaba que recuerda cada detalle de lo que pasó ese día.

Lo que está claro es que ha tenido una adolescencia complicada con periodos madre/hija difíciles, y además una madre excesivamente protectora. Como ha señalado el director de Es la Mañana, ha crecido en un ambiente de lujo pero asimismo medieval, con el hermano como viva representación de la figura del patriarca.

Isa Pi se siente arropada (ahora) por María del Monte y tiene intención de seguir acercándose a su madrina: "Yo tengo buenos recuerdos, la quiero pero no hemos estado juntas durante mucho tiempo y no quiero forzar las cosas. No quiero que se piense que esto lo hago para molestar a mi madre porque jamás haría algo así". Eso sí, ha aclarado que este acercamiento no es para hacer daño a su madre: " No quiero que se piense que lo hago por hacerle daño a mi madre porque nunca haría algo así".

¿Se le va a volver todo en contra? Por una parte parece que quiere seguir cobrando pero por otra parte no quiere hacer daño a su madre (aunque sí le ha hecho una pequeña lista de agravios), como si de una relación tóxica se tratase. Al final, ya no sabemos qué creer.

Mario Vaquerizo confirma que está mejor, aunque el proceso de recuperación será lento. Lo ha hecho en ‘El hormiguero’, donde ha confirmado que se encuentra en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tiene un recorrido largo por delante, sobre todo el que hace referencia a la visión. "Me han pedido que tenga paciencia. Todos me dicen que soy muy buen paciente. Las cosas de palacio van despacio y con sentido del humor van mejor", ha explicado, relatando que su recuperación va a ser lenta".