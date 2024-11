Kiko Rivera quiere (ahora) hacer las paces con su hermana

El sábado se entregaron los premios Antena de Oro en los que Isabel González fue premiada en la categoría de radio. Unos premios donde se recordaron a los damnificados por la DANA, y en la que estuvieron presentes Sonsoles Ónega, Nacho Abad y su mujer Bárbara Royo, María Manjavacas, Mar Montoro o Ane Igartiburu. También se pudo ver a Kitín Muñoz con su mujer Kalina de Bulgaria, oyentes de la Crónica Rosa.

Este fin de semana se ha casado en Sevilla, Marta Arenas Olivencia, hija de Javier Arenas, con Marcos González Castellanos, donde no han estado todos lo que se esperaban, ya que Alberto Núñez Feijoo declinó la invitación por el tema de la DANA. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no estuvo en la ceremonia pero sí apareció en el convite y donde destacó la elegancia de su mujer, Manuela Villena. Una típica boda sevillana celebrada en el Club Pineda, que contó con la actuación del cantante Diego Ramos y donde no faltaron rostros conocidos como los de Curro Romero con Carmen Tello, Mariano Rajoy con su mujer, Patricia Rato acompañada de su hija Isabella o Rosauro Varo.

Se cumplen 10 años del fallecimiento de Cayetana de Alba, y como todos los años se va a celebrar una misa en recuerdo el 20 de noviembre en la Hermandad de los Gitanos. La misa será sufragada por el actual jefe de la Casa de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, primogénito de Cayetana. La gran duda es saber si acudirán el resto de los hermanos.

Continua el culebrón Pantoja, que ha dado muchos momentos durante este fin de semana. Primero, Kiko Rivera quiere hacer las paces con su hermana, tal y como ha comentado en el podcast de Ana Brito y Xuso Jones. Con respecto a lo de contar lo que le ocurrió con la "herencia envenenada", reconoce que sufrió un arrebato porque al ver los enseres de su padre algo se le remueve. Como ha señalado el director de Es la Mañana, lo que empieza es hacer caja en un programa donde todo está guionizado. Por tanto su credibilidad es limitada. También cuenta que quiere tender la mano a su hermana y quiere hacerlo en privado, además de contar que se lleva bien con Cayetano, con quien está recuperando el tiempo perdido y que con Francisco se lleva muy mal.

Y mientras, en TV, Asraf Beno volvió al plató de "De Viernes" para comentar que para Isa su madre es como un ex tóxico; prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno. Raquel Bollo, por su parte, aseguró que Isa Pantoja tuvo una adolescencia complicada, y aunque no ha justificado el momento de la manguera, comentó que no fue tan duro como parece. Todo eso produjo la reacción de Dulce, que entró airada en Fiesta cuando hablaban del corte de pelo que Pantoja hizo a su hija: "Lo de la manguera sucedió. El corte de pelo sucedió"… "Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza. Yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago. Me quitaron de en medio para evitar eso. Todas las personas que estaban allí no hacían nada. Me duele que cuestionéis a una víctima". Para Jiménez Losantos, surgen estos capítulos con varias versiones de un mismo relato, y lo más llamativo es el silencio de Isabel Pantoja. Quizás debería decir "ya está bien" y aclarar las cosas porque no siempre el que calla otorga.