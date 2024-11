Manu Tenorio, "trastocado" por la situación con sus 'inquiokupas': "Me siento vulnerable"

A pesar del entusiasmo por el lanzamiento de su nuevo disco, El origen, Manu Tenorio sigue enfrentándose a un problema personal que le está afectando profundamente. El cantante confesó en exclusiva a Pronto su desesperación por la okupación de su vivienda en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por parte de unos inquilinos que, tras entrar con contrato, dejaron de pagar hace más de un año.

"Ellos siguen dentro de mi propiedad, no me pagan la deuda, y el proceso legal está encaminado", explicó Tenorio a Pronto, dejando clara su frustración por una situación que ya acumula una deuda superior a los 10.000 euros y que sigue sin resolverse.

Estrategias legales de los inquilinos

En declaraciones realizadas el pasado mes de septiembre a Jaleos, Tenorio señaló que los okupas han utilizado estrategias legales para prolongar su estancia en la vivienda sin pagar alquiler: "Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar. Es un matrimonio con niños, y como se saben la ley, te fastidian y los demás tenemos que seguir pagando la hipoteca".

El impacto emocional de este conflicto también ha sido significativo. En palabras a Pronto, el cantante admitió: "No estoy acostumbrado a manejarme en este tipo de temas y este asunto me ha dejado un poquito trastocado". A nivel laboral, reconoció en la misma entrevista que varios de sus proyectos están paralizados debido a esta situación: "Algo sí. De hecho, tenía varios proyectos que están en stand by hasta que todo se disipe un poco".

Un conflicto que afecta a su familia

Por otro lado, en una conversación que tuvo con Europa Press en septiembre, Tenorio compartió cómo este conflicto le ha afectado a nivel personal, hasta el punto de impedirle disfrutar de su vivienda familiar con su hijo. "De la forma más amable, cortés y educada posible, les he pedido que por favor me devuelvan mi hogar. Mi hijo no ha podido conocer Sanlúcar porque estos señores han decidido que no disfrutemos de nuestra propia casa", declaró.

A pesar de las dificultades, Manu Tenorio cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Silvia Casas, y sus seres queridos. "Me siento muy apoyado. Bregaba en un terreno desconocido para mí y me volví muy vulnerable, demasiado sensible, y necesitaba a mi alrededor gente que me diera cariño, que me sirviera de escudo y que me hiciera sentir confianza en mí mismo", expresó a Pronto, reflejando la importancia de su entorno en estos momentos complicados.

El origen de su proyecto musical

A pesar de este duro revés personal, el triunfito sigue apostando por la música como su mayor refugio. Hace dos años, inició una trilogía de discos en homenaje a los grandes autores de la canción melódica en español, como Julio Iglesias y Lucho Gatica. El primer álbum de esta serie, La verdad, fue recibido con entusiasmo por el público, y ahora se encuentra promocionando el segundo, El origen.

Como parte de este trabajo, el pasado 30 de agosto, el cantante lanzó su nuevo sencillo, Vámonos, disponible en todas las plataformas. Con esta trilogía, Tenorio rinde tributo a los referentes que marcaron su carrera.