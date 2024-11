Primeras palabras de la actriz Candela Márquez sobre su relación con Alejandro Sanz

A pesar de que Alejandro Sanz no tenía en mente volver a enamorarse después de lo mal que lo pasó con su ruptura con Rachel Valdés a mediados de 2023, conocer a Candela Márquez le hizo cambiar rápidamente de idea. Lo suyo fue un auténtico flechazo, y semanas después de comenzar su relación al margen de los focos oficializaban su historia de amor posando juntos en la entrega de los Grammy Latinos, donde el cantante no dudó en gritar a los cuatro vientos lo feliz que está con la actriz valenciana.

También en redes sociales, donde en los últimos días ha dedicado románticos mensajes a la artista tras su separación forzosa por motivos profesionales al encontrarse ella en Canarias rodando su nueva serie. "Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero", escribía en Instagram, sin ocultar sus sentimientos.

Lejos de quedarse ahí, Alejandro no dudaba en responder al comentario de un usuario de la red social que aseguraba que había comenzado su relación con Candela por su parecido con Shakira, a quien presuponen su gran amor: "Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera", decía unos de los mensajes. "Pobrecito. Sumérgete, pero sumérgete mucho... Más. Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar. Y ahí vas a entender tu mierda de comentario", contestaba el cantante, evitando que se cuestione si está enamorado de Candela.

Al margen de esta polémica, y tras cumplir sus compromisos profesionales, la actriz ha regresado a Madrid y ha pronunciado sus primeras palabras sobre el artista. Muy discreta, ha evitado entrar en detalles sobre su relación con Alejandro y sobre sus sentimientos por él, pero sí ha confesado que "yo la verdad estoy muy feliz", reaccionando con una gran sonrisa a los comentarios de que se ha convertido en la chica del momento por su historia de amor con uno de los solteros de oro de nuestro país.