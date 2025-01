Luis Miguel 'el Chatarrero', ¿culpable de la enemistad entre Ágatha Ruiz de la Prada y Cristina Palomares?

Alma, la bebé de Anabel Pantoja, ya está en planta después de dos semanas ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria y lo celebra regresando a las redes con un mensaje muy emotivo y cariñoso.

Tal y como contamos en Es La Mañana de Federico este jueves, Anabel Pantoja y David Rodríguez, estuvieron este jueves hacia las doce de la mañana en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria donde habrían interpuesto una demanda contra un medio de comunicación canario por aportar detalles sobre la salud de su hija. El medio habría retirado ya la información.

Fueron los celos los que ocasionaron la ruptura de la relación profesional entre Cristina Palomares y Ágatha Ruiz de la Prada después de 30 años trabajando juntas y que acabó después de la pandemia, momento en el que la diseñadora le despidió, tras más de tres décadas de trabajo. Cristina contó que se lleva muy bien con los hijos de Ágatha, que tiene una lista/ranking de amigas, que no se portó bien con ella y sugiere que Luis Miguel ‘El Chatarrero’ podría estar detrás de toda esta enemistad: "Ella es celosa. Conmigo ha sido encantador, pero creo que ella hizo muchas tonterías con Luismi que afectaba al estudio y se lo dije y por eso pierdo el trabajo. Si eres animalista, no puedes ir a los toros, son cosas que veía y que a ella le molestaban", añade la exempleada.

Ágatha, que nos ha descolocado a todos, aparecerá esta noche en el plató de "De Viernes" previo pago de su importe. Al parecer también habría discuto con José Manuel Díaz Patón, que ayer se hizo pasar por su hermano al llegar a su despacho de abogados generando una situación hilarante.

La Reina Letizia visitó ayer el colegio Cortes de Cádiz cuentos de Sanchinarro, en Madrid, y reconoció que guarda dibujos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Bertín Osborne no se presentó al juicio por la paternidad del hijo que tiene con Gabriela Guillén y eso que estaba en Sevilla ese mismo día. El abogado del presentador, Juan Moral, ha explicado a que su cliente no se ha presentado "porque no era necesario". "No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos" ha explicado el letrado.