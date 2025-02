Anabel Pantoja, agotada, mientras David Rodríguez responde a los medios : "Estupendo todo, normalidad"

Ha fallecido Ruphert, el peluquero de las estrellas, que falleció ayer a los 87 años de edad, y que peinó a famosas como Lola Flores, Grace Kelly, Nati Abascal, Rocío Jurado o Rocíito en su boda.

Nuevos movimientos en la investigación sobre el caso de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que sigue su curso ya que el juzgado ha pedido las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial al que acudió la pareja el mismo día en el que la pequeña sufrió el episodio por el que acabó en el hospital. Para el director de Es la Mañana, el comunicado que emite el juzgado es una vergüenza y más cuando no ha habido un juicio ni una instrucción y sin respetar la presunción de inocencia. El entorno de Anabel Pantoja ha confirmado que Anabel está agotada y muy sensible por toda la polémica creada por esta investigación y David responde a los reporteros cuando le preguntan cómo están y cuando se interesan por Anabel Pantoja y la niña. "Estupendo todo, normalidad".

Íker Casillas y sus mensajes de conquistador con Claudia Bavel, quedaron al descubierto en "De Viernes". Iker es consciente de que ha sido grabado y va a demandar por hacer públicas conversaciones privadas. Entre las frases que se han podido ver, Iker le confiesa que "Soy fan de ti" o un audio diciendo "Madre mía Claudia, madre mía. Escúchame. Una cosa… Eh… Estás buenísima, buenísima, buenísima. ¿ Me puedes explicar a mí esto?

También le ha dicho "Aquí la guapa eres tú. Estás guapísima, señorita que lo sepas, y me encanta como te quedan, y me encanta el lunar que tienes en la boca". También algo un poco torrentiano: "Si vas así... Madre mía... Al personal me le revolucionas entero. Dios bendito, muy guapa, muy guapa". Según ha narrado Claudia, su relación con Casillas comenzó como una simple amistad que fue creciendo y que incluso él le propuso tener hijos juntos asegurando que ha estado muy enamorada y que ambos se han llegado a decir "te quiero". Además tampoco tuvo reparos en en reconocer que es "mejor futbolista que amante" aunque no es el mejor, le superan Ozuna o Bud Bunny.

Melody ha ganado el Benidorm Fest con la canción "Esa diva" y además ha sido la única en hacer gala de ser española. Aún así, la zafiedad ha llegado para quedarse con Inés Hernand y una desdibujada Paula Vázquez que consiguieron convertir el espectáculo en una gala sórdida y zafia en la que, una vez más, los comentarios malsonantes y el lenguaje malhablado se convirtieron en los protagonistas. Además Hernand llegó a decir de Madrid que es "un sumidero horroroso".

Enrique Ponce se despide este miércoles de los ruedos en México, y Ana Soria ha publicado un video donde aparece con un sombrero mexicano contando todo lo que México le ha aportado a su carrera. Mientras el sábado, en Colmenar Viejo, estuvieron el hijo de Rafi Camino y Natalia Álvarez y el debut con 11 años de José María Ortega, el hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón.

Bárbara Rey ha cumplido 75 años y su hija Sofía le ha organizado una fiesta sorpresa en Madrid. Lo mejor fue cuando cantó una ranchera, seguida de la mítica "Sigo siendo el rey".