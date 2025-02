El 75 cumpleaños sorpresa de Bárbara Rey

Bárbara Rey ha cumplido unos magníficos 75 años y su hija Sofía, con la que tiene una relación insuperable, le ha organizado un cumpleaños sorpresa, que según contó, lo empezó a preparar hace más de un mes y medio. "No tiene ni idea de lo que espera, tan solo se cree, que hemos quedado para cenar. Estoy convencida, que le va a hacer una ilusión tremenda, han venido amigas del colegio, le Totana, y de Marbella" Así lo explicó.

El lugar elegido una discoteca recién inaugurada, Ayala 120, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. El dresscode de los invitados, de rojo, el color preferido de la murciana. La cita a las 19:30, porque la llegada de la homenajeada estaba prevista para las 20:00h. Bárbara fue bastante puntual, y cuando entró en la sala, su cara de sorpresa lo dijo todo. Se emocionó al ver a más de 50 amigos, que la estaban esperando, al grito de ¡Sopresa!

Fue un momento muy entrañable porque se iba encontrando con amistades de toda la vida, y muchas que no vivían en Madrid. En ese momento unos mariachis le dedicaron una ranchera, seguida de la mítica "Sigo siendo el rey", que coreamos todos los presentes. "Sofía es extraordinaria, es maravillosa, es un ser de luz, ha conseguido que estéis aquí todos los que os quiero mucho, y nunca os había visto a todos juntos. Me siento muy querida por todos los que habéis venido. Hay mucha prensa que me quiere". Así lo expresó.

Una vez dado las gracias a todos en general, fue saludando a todos, comentaba sin parar lo ilusionada que estaba. Amigos como Rappel, Juan Carlos Naya, Adriana Ozores, Benita, ex maestro Joao, Pipi Estrada, Marlene Mourreau, entre otros.

Hay que decir que Bárbara hace honor a su nombre porque tiene unos impresionantes 75 años. No se puede estar más guapa. ¡Felicidades!