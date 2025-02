Escassi desmiente su bronca con Sheila Casas a 'Es la Mañana': "Es imposible enfadarse con ella"

Melody se convirtió en una de las protagonistas de los Goya (incluso hasta la exasperación de algunos invitados que paseaban por la alfombra roja) ya que si había 400 medios acreditados, cantó 400 veces la canción "Esa Diva" con la que va a participar en el Festival de Eurovisión. Puso la nota simpática a una gala donde cada invitado aprovechó su paso por el escenario para reivindicar su propia causa política, desde la inmigración, pasando por la vivienda digna o el clásico edadismo. Destacamos también el discurso de Marilu Gutiérrez, productora de La infiltrada que ha realizado un gran discurso recordando que "la memoria histórica también es la memoria más reciente" y le ha dedicado el premio a la familia de Gregorio Ordóñez y a Covite, asociación de víctimas del terrorismo.

Sobre la alfombra roja, hubo algún que otro despropósito como la ministra Montero, y algún que otro acierto como Juana Acosta, Aitana Sánchez Gijón o Marta Nieto.

El pasado viernes Massiel anunció que padecía cáncer de pulmón y que la curación de la misma está en un punto avanzado. "Empecé a sentirme muy mal. Me hacen todo tipo de investigaciones y, efectivamente, cáncer de pulmón. Estoy viva de milagro". Lo más llamativo de todo es que ni en su círculo de amistades había constancia de que Massiel estaba enferma.

Se contó en un programa que Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi habían tenido una bronca en Sevilla. Tal y como ha contado el propio Muñoz Escassi a Es la Mañana lo que sucedió no se pueda enmarcar dentro de una discusión violenta, y que con Sheila es imposible enfadarse. Además, estaban en un grupo de ocho amigos y que la cosa no llegó a más.

David Rodríguez ha regresado a Córdoba para retomar sus compromisos profesionales en la clínica cordobesa en la que trabaja. Mariló de la Rubia, su jefa, ha confirmado a la Crónica Rosa que están con él y que consideran que David es un buen padre. La propia Anabel Pantoja ya explicó hace meses que no van a vivir juntos ya que David tiene su puesto de trabajo en Córdoba por tanto ya tenían previsto que iban a tener que distanciarse, al menos entre semana.

Nicolás de Grecia se casó el viernes con Chrysi Vardinoyannis, nueve meses después de anunciar su divorcio de Tatiana Blatnik. El enlace ha tenido perfil bajo, casi descafeinado y con apenas cien invitados. La presencia española estuvo limitada a la reina Sofía, su hermana Irene y la infanta Cristina. La novia lució la misma tiara que lució Tatiana Blatnik en su enlace con Nicolás.

Sergio Ramos ya está en México, aunque la duda sigue siendo si Pilar Rubio se mudará con él. De momento, a pesar de estos rumores Pilar sí ha viajado con Sergio y sus cuatro hijos para acudir a la presentación del futbolista en su nuevo equipo, con el que ha firmado para, al menos, permanecer allí un año.