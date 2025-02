Massiel revela que padece cáncer de pulmón

Massiel padece cáncer de pulmón, tal y como ella misma ha explicado en una entrevista a De Viernes, de Telecinco, que se emite en la noche de este 7 de febrero. "Empecé a sentirme muy mal. Y, efectivamente, cáncer de pulmón", dice entre lágrimas la cantante de 77 años en el avance del programa.

"Estoy viva de milagro, pero aquí sigo. Me han pasado muchas cosas, y sobrevivir ha sido una batalla dura", añade, mientras el programa rotula ‘Massiel se aferra a la vida’, desvelando que el estado de salud de la ganadora del Festival de Eurovisión es delicado.

En este proceso se ha sometido a diferentes tratamientos y una intervención quirúrgica importante: "Había que abrir y había que llevarse casi un pulmón. Luego viene la quimioterapia, que es lo peor. Te deja destrozada y ahí comienza un auténtico calvario".

En 2018 pasó por otro bache de salud debido a una degeneración macular que le privó de la visión de un ojo. Una enfermedad de la que la cantante habló durante su paso por Mi casa es la vuestra, el programa de Bertín Osborne.

"He perdido la visión en la mácula, veo periférico, si me tapo no te veo la cara, podría no caerme pero no puedo leer o ir al cine y al teatro. Llevo siete años pinchándome. Otros se mueren de cáncer y yo me estoy quedando ciega. Es duro. No tiene cura. Me he sentido muy mal porque no lo aceptaba. Cada vez que noto que pierdo visión me cabreo", reconoció.