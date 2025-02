La frase de Bertín cuando le preguntan si va a conocer a su hijo: "Ya te digo yo que también"

"Ya te digo yo que también". Esta ha sido la frase que ha comentado Bertín Osborne sobre si va a conocer al hijo que tuvo con Gabriela Guillén, cuando acudió al estreno en Madrid del musical 'Gipsy' de Antonio Banderas.

Aunque después de hacerse pública la sentencia (a la espera de que sea firme) queda pendiente llegar a un acuerdo entre las partes respecto al convenio regulador que incluye, entre otros puntos, el régimen de visitas al menor y el régimen de manutención. Gabriela ha confirmado, tal y como hestá estipulado en la sentencia, que su hijo llevará en primer lugar el apellido Guillén y después Ortiz. Un asunto se podría haber solucionado mucho antes si Bertín no hubiera estado mal asesorado ni hubiera estado rodeado de un entorno de personas que no dudasen, incluso, de la maternidad de Gabriela con aquella famosa frase que comentaban "había tres bolitas en ese cesto"… Todo ello coincide con la participación de Bertín en "Tu cara me suena" y le interesa tener buena imagen que sin duda no va a conseguir hasta que no arregle este asunto.

Enrique Ponce ratificó la información que se comentó ayer en la Crónica Rosa por la que no había habido ningún encuentro entre él y Luis Miguel a pesar las informaciones de la revista Semana. Enrique y Luis Miguel coincidieron en espacio pero no en el tiempo, además ni se saludaron, ni se dieron la mano, ni se vieron. Según la revista, la información la tenían contrastada.

Las últimas informaciones en relación al asunto de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que ya se encuentra de nuevo en la isla, se dieron ayer en el programa Tardear, donde desvelaron que la jueza que lidera el caso estaría a punto de "archivarlo" tras haber analizado las imágenes de las cámaras de seguridad del parking en el que se encontraba la familia aquél día, y que no se habría producido el zarandeo a la criatura. Como ha comentado el director de Es la Mañana, han tenido mucha rapidez en sacar el comunicado y lo menos que pueden hacer es darse prisa en aclararlo y agilizarlo al máximo. Anabel también ha sido criticada por las fotos que subió mientras su hija estaba ingresada en el Hospital.

Shakira es protagonista de las últimas horas por su gira. Ayer en Brasil, 65 mil personas estuvieron cantando "Piqué que te den" además de cambiar la letra de su canción 'Don't Bother' por "por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista".