Nuevas filtraciones en el caso de Anabel Pantoja

Agatha Ruiz de la Prada estuvo en De Viernes dispuesta a aclarar su situación sentimental con José Manuel Díaz-Patón. El problema es que él había dejado grabado un vídeo en el que no tenía tan clara la ruptura: "Nos hemos enfadado. Que yo sepa no hemos hablado de ruptura total. No sé si a lo mejor he metido demasiado la pata. Soy una persona normal que se ha defendido. Ha visto un peligro al tener una pareja que también pueda hablar en la prensa".

Como ha contado Jiménez Losantos la ruptura viene de lejos ya que en verano Ágatha ni tan siquiera invitó a Patón a su casa de Mallorca aunque él se presentó sin que fuera invitado. La pareja ya estaba rota aunque él se negó a aceptarlo. Finalmente Ágatha reconoció que Patón es solo su abogado, a pesar de que se la vio dubitativa.

El programa De Viernes filtró el contenido del auto de diligencias previas de la investigación del asunto de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, por el que juez da por concluida la fase de diligencias previas y que fue emitido el pasado 21 de enero, cuatro días después de que el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria trasladase el parte de lesiones. Es un tema previo que se filtra y se presenta como una gran exclusiva.

Mientras a Anabel le han llovido las críticas de las redes sociales por publicar una imagen de un biberón y dos cervezas. Nuestras colaboradoras opinan que quizás debería dejarse asesorar en la parte mediática y establecer una estrategia porque desde que hizo el vídeo comunicado ha ido de mal en peor.

Continua la polémica con las memorias que Mariángeles Grajal ha escrito sobre su marido Jaime Ostos. Hay un episodio que narra donde juntó en la misma cama al torero con el entonces príncipe Juan Carlos.

Se trata de un capítulo que vincula a Juan Carlos de Borbón, cuando era cadete en Zaragoza, con Jaime Ostos y también con dos vedettes de la época con las que ambos pasaron una fogosa noche de pasión.: "Yo toreaba en Zaragoza y me crucé en el hall del hotel con el entonces príncipe Juan Carlos, que venía a saludarme. Le dije que había quedado con dos vedettes amigas mías y que si quería venirse conmigo a ver su espectáculo. El príncipe me dijo "Qué buen plan, Jaime. Vosotros los toreros, siempre tenéis a mano a las mujeres más guapas, pero yo llevo en la Academia Militar más de tres meses sin comerme una rosca"(…). Nos fuimos los cuatro a mi habitación del hotel. La cama se nos quedó pequeña, pero cuanto más cerca los cuerpos, mayor confianza".

Es la mañana de Federico se ha puesto en contacto con Gabriela Ostos y ha confirmado que esta anécdota es real y que el propio Ostos la había contado varias ocasiones.