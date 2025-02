Isabel Pantoja y las fincas voladoras: las posesiones que tendría guardadas bajo la manga

Miércoles de revistas que llegan con mucha variedad. La revista Hola vuelve a dedicar su portada a la Princesa Leonor, para contar, como dicen en portada "la verdad frente a los bulos, polémicas y el falso beso que dio la vuelta al mundo". Habla la revista de "nuestras fuentes", donde "niegan rotundamente que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta a la que asistió con sus compañeros y que no es que no hayan salido las imágenes, es que no existe el beso. Ni beso, ni nada". La revista también aprovecha para desmentir otras noticias como que cobra por su puesto, o que la Guardia Real tuvo que sacarla de un local porque estaba "muy perjudicada" o que no se ha adaptado a la vida del Juan Sebastián de Elcano y quería volverse a casa.

No sabíamos que Tamara Falcó e Iñigo Onieva estaban en crisis, de ahí que sorprenda que la hubiera. En Hola vemos una serie de fotos de la pareja del "plan familiar que desmiente los rumores" saliendo del restaurante de Iñigo y montándose juntos en la moto de Onieva.

Sara Carbonero aparece con su pareja, José Luis Cabrera con unas imágenes que confirman que Sara vuelve a estar de nuevo enamorada. En esta ocasión, aparecen visitando una exposición de arte.

Isabel Pantoja vuelve a ser protagonista, en esta ocasión por unas posesiones que tendría guardadas bajo la manga a nombre del torero. Se trata de bienes que Paquirri legó a Isabel y cuya titularidad no asumió la cantante. Son tres propiedades que siguen a nombre del maestro y cuya titularidad nunca ha sido cambiada y que se encuentran en Medina Sidonia, Cádiz, adyacentes a Cantora.

Tras consultar con un abogado, en Es La Mañana hemos sabido que la inscripción en el registro de la propiedad es voluntaria y que en este caso además la escritura de adjudicación de la herencia de Paquirri, es decir, la ausencia de inscripción de las fincas no supone ni ocultación ni alzamiento de bienes.