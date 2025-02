Tamara Falcó y la polémica de Iñigo Onieva en San Valentín

¿Novio o no novio? No sabemos si el joven que acompañó a la princesa Leonor a la fiesta donde fue fotografiada, es tan solo un amigo o algo más. De momento, a falta de un nombre, seguimos llamándole Anónimo I aunque hemos sabido nuevos datos sobre él: tiene 19 años y pertenece a una familia acomodada en Madrid. Estudió en un colegio privado en uno de los barrios más cotizados de la capital. Además, es muy buen estudiante, pues "en la Selectividad sacó una de las mejores notas de España.

Iñigo Onieva tuvo su coche durante varias horas en el aparcamiento del hotel Eurobuilding. Tamara Falcó ha desmentido que Íñigo Onieva estuviera solo en un hotel durante San Valentín, cuando algunos paparazzis le pillaron escondido detrás de un contenedor de escombros. "Le pedí a Íñigo que no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín, porque además la celebrábamos con otros amigos", ha confesado Tamara. Sin embargo, cuando ambos salieron de la cena en el restaurante Sacha, Íñigo se escondió solo de los periodistas: "Volvimos los dos y no me vieron a mí en el coche, aunque estaba", ha asegurado la marquesa.

La explicación de Tamara no convence mucho a nuestros colaboradores ya que les hemos visto pocas veces juntos en los últimos meses.

Mientras Luis Miguel, Paloma Cuevas y Michelle Salas estaban cenando en un restaurante de Madrid, ya que Michelle va a venir a vivir a España, Ana Soria, contraataca publicando en redes sociales muchas imágenes de ellos juntos en actitud besucona mientras mandan burofaxes para que no hablemos de ellos…

También hemos sabido que Montoya está desayunando con María José Suárez en un hotel en Madrid. ¿Será portada el próximo miércoles?