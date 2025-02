La lista de Claudia Bavel sigue creciendo

Tenemos nuevo miembro en la "lista Bavel" que no para de crecer. Se trata de Alejandro Albalá, que entró en Tardear donde contó que lo suyo con Claudia no podría llamarlo como un romance, que la conoció en casa de un amigo y que tan solo habían sido "encuentros cariñosos, simpáticos y divertidos". Seguramente Albalá no será el último en esta lista ya que están empezando a sonar nuevos nombres de futbolistas y actores…

Un tema que aparece, además, cuando el CIS acaba de hacer pública una encuesta sobre 'Relaciones sexuales y de pareja'. En cuanto a la infidelidad, para el 64,5% mantener conversaciones subidas de tono con otra persona a través de mensajes, teléfono o redes sociales debe considerarse como tal. ¿Enviar mensajes subidos de tono es una infidelidad?¿Lo de Joaquín es una infidelidad?. La polémica, está servida.

Lourdes Ornelas está desesperada después de que su hijo fuera encontrado con 12 gramos de cocaína después de pasar la noche en el calabozo tras ser pillado consumiendo cocaína en plena calle hasta que la guardia civil le encontró solo, desorientado y en plena noche. Camilo Blanes había pasado el día con su abogada, que, además de llevar sus asuntos legales, intenta acompañarle para evitar que se relacione con las personas que le llevan por mal camino. Lourdes Ornelas sabe que está enfermo, que es un camino difícil: "no se da cuenta de que tiene un problema y por eso actúa así". La esperanza de Lourdes es que los jueces le obliguen a entrar en una clínica en la que pueda tratar sus adicciones.

Ayer salió la noticia de que Anabel Pantoja y David Rodríguez habrían decidido tomar acciones legales denunciando ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas al Hospital Materno Infantil, a cuatro periodistas, dos productoras y dos plataformas televisivas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos tal y como informaba Canarias 7. Finalmente no han sido Anabel y David los que van a tomar medidas legales, sino que parece ser que sería el Ministerio Fiscal el que habría iniciado la investigación, y que se trataría, además, de un proceso penal y no civil, es decir, no se busca conseguir dinero de las productoras a través de pactos.

¿Quien ha ido con Ágatha Ruiz de la Prada acompañándola a un cumpleaños? Luismi "el Chatarrero", aunque no sabemos en calidad de qué, a pesar de que los dos están solteros. Seguramente les volveremos a ver en la feria de Illescas, ya que Luismi es fiel a esta feria.