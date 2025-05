Bárbara Rey confirma a esRadio que Lourdes Montes le llamaba suegra

En la caseta de la Feria de Abril de José Luis López "El Turronero" ha habido polémica. Tal y como reveló Amor Romeira en Fiesta, testigos presenciales aseguran que Lourdes Montes se acercó a Bárbara Rey para hablar con ella, y le dijo a su acompañante: "Ella es la que tenía que haber sido mi suegra". Por su parte, Francisco Rivera, que actuaba con su grupo musical con el que ameniza bodas, bautizos y comuniones, pronunció una frase dedicada a Bárbara: "La siguiente canción se la quiero dedicar a Bárbara Rey, que ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó". Hay que recordar que Bárbara y Paquirri salieron unos meses en 1979, cuando el torero acababa de separarse de Carmina. Ha sido la propia Bárbara Rey quién ha corroborado que esas palabras que dijo son ciertas.

Sobre la ausencia de Fran Rivera en la corrida de despedida de Cayetano Rivera en la Maestranza, según ha publicado Look, ha sido porque ha sufrido una bronquitis que le ha impedido salir de la cama. Quién sí estuvo fue Kiko Rivera, a quién se pudo ver en el callejón.

Juan Carlos I ha aterrizado en Vigo, para iniciar su segunda estancia en Sangenjo para participar en las regatas. Lo que no se espera es que acuda al acto de conciliación con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, que se celebrará el viernes 16 de mayo en Santander.

Gabriela Guillén no ve probable una reconciliación con Bertín Osborne: "Es una relación cordial, él es cariñoso y conmigo siempre ha sido así, entonces para mí no es nada raro. Con lo cual no vamos a sacar las cosas de contexto. La oportunidad que tenga con la relación con mi hijo, es lo que he dicho. Otra cosa -haciendo gesto con la mano de nada- no hay posibilidades". Mientras, su amiga Raquel Arias no ha dudado en criticar a Bertín: "De padre no ha hecho nada, o sea, ha ido un día dos horas, una tarde dos horas, a ver a su hijo después de un año y cinco meses, ¿qué padre es ese? Lo que pasa es que le corresponde como padre, pero le corresponde como padre un día y otro día, y al día siguiente, y cubrir los gastos que tiene un hijo porque no cubre nada, cero. Lleva un año y cinco meses sin pagar la manutención, desde que nació su hijo".