Caso "sofá del luminol": la Fábrica de la Tele indemnizará a Marta Riesco

En enero de 2022 Anabel Pantoja, que ha sido condenada a pagarle 50.000 euros, contó lo que supuestamente había presenciado en una fiesta de Nochevieja en Cantora, asegurando que dos mujeres habrían mantenido una relación sexual en un sofá, el famoso sofá del Luminol, y que Marta Riesco era una de ellas. La justicia entiende que no había un interés informativo y la protagonista nunca ha hablado sobre su orientación sexual, lo que agravaba la acusación.

La sentencia, que condena a Mediaset, a Anabel y a La Fábrica de la Tele, "Efectivamente se habría vulnerado el derecho al honor de la actora, pues se le atribuyó públicamente haber participado en un encuentro sexual de carácter lésbico, con la única intención de provocarle un descrédito o menoscabo en su consideración pública". Son condenados por delito contra el honor y la intimidad de Marta, que había solicitado 150.000 euros por el daño ocasionado. Esto incluye la terapia psicológica. La cadena tiene que eliminar el rastro y publicar el fallo.

Mientras, el presidente de RTVE asegura que necesitan tiempo, aunque es difícil cuando se ataca al programa constantemente. Ha mostrado su confianza en el formato: "Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes". De momento, ayer, 'La familia de la tele' firmó un nuevo mínimo en su primer tramo (5.5% y 461.000) y sigue hundida en el segundo (5.7% y 395.000) y lastra aún más a las series diarias de La 1. 'La Promesa', por ejemplo, anota su capítulo menos visto del año.

Kiko Rivera ha dado un cambio radical a su estilo de vida y la buena vida le está funcionando: dejó las drogas, la noche y ahora está entrenando duro para sentirse mejor, además de jugar al fútbol. Además, se está preparando para este fin de semana, que es la comunión de su hija Ana. A dicha comunión asistirá Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a la pequeña Alma, ya que llegaron a Sevilla ayer para participar en ese día tan importante para la pequeña Ana. Quién no estará, con toda seguridad, será la abuela paterna, Isabel Pantoja ni el tío Agustín.

Colate Vallejo-Nágera no puede hablar con su hijo, Andrea Nicolás, porque en la vista judicial en la que se determinó que Paulina, Colate y su hijo deben acudir a terapia familiar, se acordó retirarle al niño el teléfono móvil y por tanto, que no se pueda comunicar con su hijo.