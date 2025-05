María José Suárez, sobre los rumores de un nuevo amor: "Estoy muy bien sola"

La sevillana fue una de las invitadas que asistió al concierto que ofreció José Mercé en Madrid en el Teatro Nuevo Alcalá, dando el pistoletazo de salida a la Feria de Mayo de Madrid que verá la luz el próximo año. "Soy una apasionada del flamenco, y Mercé me encanta. He estado en el programa de Sonsoles y te puedo decir que me encuentro muy a gusto porque además me permite seguir con mi con mi ropa, que ahora la vendo on line. Lo prefiero porque de esta manera me ahorro alquileres de locales y demás". Así me contó

La modelo y empresaria no tiene muy claro todavía sus planes de verano. "En Junio me voy fuera, también haré planes con mi hijo". El destino de su viaje no lo desveló y al preguntarle como estaba a nivel personal su respuesta fue muy clara. "No estoy con nadie, sola estoy muy bien. Llevo así un año y lo estoy disfrutando porque siempre he tenido pareja. Estoy encantada. Con el padre de mi hijo mantengo muy buena relación". Afirmó.

Al preguntarle por Álvaro Muñoz Escassi, me dijo que no veía Supervivientes. Y sí en algún momento , llegase alguien a su vida, que no se escondería.