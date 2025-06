Bárbara Rey presenta sus memorias: "Juan Carlos necesitaba verme por sus 'necesidades', pero no por sentimientos"

Ayer tuvo lugar la presentación del libro de memorias de Bárbara Rey 'Yo, Bárbara', en el hotel Intercontinental de Madrid y que fue presentado por las colaboradoras de la Crónica Rosa, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar.

La presentación, que en un principio se iba a celebrar en la Casa de América, se tuvo que cancelar "por considerar que no estaba a su altura", según explicó la propia Bárbara Rey. Seguramente, alguien de Exteriores debió pensar que no era una buena idea…

No faltó Sofía Cristo, quien recriminó con cariño a su madre que no había sido sincera a la hora de hablar de su hermano y que una vez más le estaba protegiendo porque había dejado cosas sin contar. Como dijo Sofía, "la vida de mi madre es una vida de ciencia ficción".

Antes de comenzar la presentación del libro, Bárbara estaba nerviosa, porque ha tenido que revivir muchos momentos difíciles, como los malos tratos de Ángel Cristo y porque sabía que en la rueda de prensa, habría preguntas difíciles.

Bárbara contó que en el libro se cuentan vivencias que nunca había contado públicamente y, como no, su historia y tensiones con el rey Juan Carlos I, a quién lanzó varios comentarios irónicos durante la rueda de prensa, comentando que "él necesitaba verme por sus necesidades, pero no por sentimientos". Asimismo señaló que la relación con el rey se terminó "porque él quiso quitarse los problemas de encima", ha añadido y confesando estar "aburrida de este hombre".

También hizo una defensa de Mario Conde, a quien califica como víctima del sistema, sin olvidarnos de la cuestión de Adolfo Suárez, un melón que no se sabe muy bien por qué ha decidido abrir. Unas declaraciones que no ha dudado en responder la secretaria personal de Suárez, Rosa María Beneit quién no duda en calificar de "calumnias" el testimonio de Bárbara: "el presidente Suárez era demasiado hombre para tan poca mujer, es una mentira más de las muchas que dice. Como nadie le para los pies… han pasado tantos años que no hay testigos", apuntó.

Novedades en el caso de Paloma Lago una semana después de salir a la luz su denuncia por agresión sexual contra el antiguo consejero del Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares con el que supuestamente mantenía una "relación esporádica" desde hacía varios meses. El informe toxicológico de Paloma no ha encontrado rastro de sustancias que avalen la supuesta sumisión química. Además, los resultados también serían negativos en alcohol.