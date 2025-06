Jaime Cantizano, que tiene un hijo de 9 años, se casa el mes próximo con un pintor

Cincuenta y dos años va a cumplir Jaime Cantizano el próximo 22 de julio, tres días después de casarse con Miguel García Golding, pintor y escultor, además de director de cuentas de una empresa de relaciones públicas, que tiene treinta y siete años. La boda tendrá lugar en las afueras de Madrid, en un castillo donde, finalizada la ceremonia civil, los invitados podrán degustar un menú nupcial confeccionado por un restaurante con estrella Michelín.

La pareja lleva dos años de relaciones y en la pasada Semana Santa disfrutaron, como si fuera una especie de adelanto de su luna de miel, de unas vacaciones en Hong Kong.

Hace nueve años, el presentador jerezano decidió gestionar la tenencia de un hijo por gestación subrogada; hizo todo lo necesario para cumplir ese sueño vía Estados Unidos. Ese niño nació el 28 de julio de 2016 y constituye desde entonces para Jaime Cantizano una alegría diaria. "He llorado de emoción muchos días, desde que lo tuve en mis brazos. Es un clon mío, pero en rubio. En sus primeros años me emocionaba cantándole nanas hasta que se dormía".

La carrera de Jaime Cantizano, primero en la radio, comenzó en Cádiz, en la cadena Ser, como locutor de "Los 40 principales". Desde allí saltó a Madrid donde continuó trabajando para la misma empresa, de la que luego pasó a Onda Cero. Su mayor popularidad la obtuvo en sus sucesivos programas como presentador televisivo.

Cuenta Jaime, muy divertido, que cuando fue reclamado por Antena 3 para trabajar junto a Ana Rosa Quintana, no podía dar crédito a estar frente a una profesional a quien mucho admiraba, y casi no acertó, dubitativo, a hablar con ella en los primeros minutos, tras ser presentada.

Ocho temporadas estuvo Jaime Cantizano presentando "Dónde estás corazón", el espacio que lo lanzó a la popularidad. Otros que le depararon también buenos recuerdos fueron "Pasapalabra" y "Sabor a ti". No todos los locutores radiofónicos han triunfado también en televisión, entre otras razones por no resultar telegénicos. No es el caso de Jaime, quien dotado de una agradable presencia, empatía, buena pronunciación y eficaz tanto cuando entrevista a un personaje o ha de contarnos alguna historia, goza de una impecable carrera ante las cámaras.

La última vez que fue reclamado por Televisión Española sucedió en la temporada 2023-24, en "Mañaneros". Pero sólo estuvo allí poco tiempo, ignoramos por qué, aunque su salida tuvo que ver con el hecho de que simultaneaba su puesto ante los micrófonos de Onda Cero, en el programa "Por fin no es lunes", tras sustituir a Julia Otero. Tal vez esa dualidad no gustaba en las alturas de Prado del Rey. Cobraba un buen sueldo: mil setecientos cincuenta euros por programa, de lunes a viernes. Por lo corriente, siempre estuvo bien pagado, y en su buena época en Antena 3 percibía dos millones de euros anuales.

Acerca de su boda, su hijo que se llama Leo, le dijo un día que por qué no se casaba. Tal vez esa pregunta tuvo efecto en él, porque solía decir en las entrevistas que se encontraba perfectamente siendo soltero. En casa, un espléndido chalé a las afueras de Madrid, serán ahora tres. Y ese despierto Leo ¿se preguntará quién es su madre?