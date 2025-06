Susana Molina confiesa lo mejor y lo peor de su boda

El pasado viernes 13 de junio, Susana Molina y Guille Valle celebraron su boda en una romántica ceremonia a las afueras de Madrid. Una jornada repleta de emoción que la creadora de contenido ha calificado como "el día más feliz" de su vida. Aunque ya ha pasado una semana, la influencer aún procesa todo lo vivido. "No me lo creo", confesaba en redes sociales, asegurando que, pese al año de preparación, el día pasó "volando".

Susana no ha dudado en señalar que el entorno elegido para la boda y la calidad del catering fueron dos de los grandes aciertos del enlace. Según sus propias palabras: "Las cosas más caras. Cuando empiezas a preparar una boda, todo vale un pastizal para que te asegures que la comida esté buena. Fueron los puntos que más se diferenciaron". Aunque muchas bodas de influencers están marcadas por colaboraciones, Susana dejó claro que en su caso todo fue gestionado por ella y su pareja, sin casi patrocinios ni promociones.

Una postboda para alargar la celebración

Otra de las decisiones que la pareja tomó y que resultó todo un éxito fue organizar una postboda. Alquilaron una casa cercana a la finca con piscina, donde pasaron el fin de semana con amigos íntimos. "Hacía buen tiempo, cogimos un catering, estaba increíble. Estaba todo muy bueno. Me lo dijo mucha gente", explicó la influencer. Además, sorprendieron a todos con una barra de carajillos, algo poco habitual en las bodas y que resultó un gran éxito. "A la gente le encantó", afirmaba.

Uno de los aspectos más comentados de cualquier boda es el look de la novia, y Susana no decepcionó. Lució un vestido desmontable con base de crepé de seda, escote en V, tirantes finos y una túnica de organza bordada en chantilly francés, acompañado de un clásico velo de tul. Completó su look con unos zapatos metalizados de punta cuadrada de Uniq Shoes. Ella misma se mostró especialmente satisfecha con su elección de calzado: un modelo de tacón ancho, ideal para caminar sobre césped. Aun así, reconoce que se los cambió al final por puro "capricho".

Uno de los gestos más personales y emocionantes de la boda fue el regalo que Susana decidió hacer a sus invitados. En lugar de optar por los típicos detalles, calculó el presupuesto destinado a este apartado y lo donó a una asociación de perros. "Hice 200 polaroids de perritos, les puse el nombre y un mensaje en el que explicaba que lo habíamos donado. Le da un poco de personalidad a la boda", explicó. También preparó cartas personalizadas para sus damas de honor.

Los errores

Pese a lo especial del día, Susana reconoce que hubo aspectos que no salieron como esperaba. Uno de los principales errores fue no prever que celebrar la boda un viernes por la tarde en las afueras de Madrid podría complicar la llegada de los invitados. De hecho, varios autobuses sufrieron retrasos por el tráfico y 3 accidentes en la carretera.

Otro punto que lamenta es no haberse hecho más fotografías con los invitados. A pesar de que cuenta con una bonita sesión para la revista a la que cedió la exclusiva, admite que evitó los posados durante la celebración. "Fue culpa mía, no quería estar todo el rato haciéndome fotos. Luego me di cuenta de que no tengo tantas fotos posadas. Quería pasármelo bien. No tenía que haber sido tan cabezona. Para la revista, sí. Pero tenía que haberme hecho más", confesaba.

La banda contratada fue también uno de los grandes aciertos. Según Susana, todos los asistentes la felicitaron por lo divertida que fue la música en directo. Ella misma seleccionó cada canción para los distintos momentos del enlace.