El susto de Eva González que resultó ser un tratamiento antiaging

Seguimos a la espera de que el alcalde de Madrid anuncie el nacimiento de su hijo Lucas, tal y como anunciamos en exclusiva en Es la Mañana de Federico. José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, ingresaron ayer por la tarde en la Clínica Nuestra Señora del Rosario para dar a luz a su primer hijo. También estuvieron presentes los padres de Teresa, Lucas y Beatriz acompañando a su hija, si bien abandonaron el centro hospitalario por la noche. La llegada del bebé, es inminente.

Cayetano Rivera se refugia en Palma de Mallorca. Ayer por la tarde salió de Sevilla rumbo a la isla en compañía de su hijo Cayetano para, se supone, disfrutar de unos días de playa. Allí le recogió un amigo. En su rostro se aprecia un moratón bajo el ojo, además llevaba gafas de sol para evitar que se vea si tiene un derrame.

Mientras tanto, Eva González publicó una foto en Instagram que generó confusión y alarma. Aunque aparece sonriente, está en una camilla con un gotero. El texto, desde luego, no acompañaba a la tranquilidad: "Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo. El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho…". "He oxigenado 250ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas y me vuelvo invencible".

‘Diddy’, ‘Puff Daddy’ o ‘P. Diddy’ acaba de ser condenado por dos delitos de transporte para la prostitución, a razón de diez años cada uno. Sin embargo, el jurado popular le ha declarado no culpable de los de mayor entidad, y que habrían dado con sus huesos en la cárcel para siempre con una condena a cadena perpetua: el músico y productor estadounidense ha resultado absuelto de los delitos que lo acusaban de tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión. La condena sobre el empresario norteamericano se basa en haber transportado a través del país a personas (incluidas parejas sentimentales y trabajadores sexuales masculinos remunerados) para participar en encuentros sexuales, lo cual constituye una violación grave de la Ley Mann a nivel federal.

Kate Middleton ha reaparecido tras varias semanas sin saber nada de ella, algo que había generado bastante incertidumbre en los medios británicos, sobre todo después de no asistir a Ascot, lo que hizo que saltasen las alarmas. Ayer regresó a la vida oficial visitando el Hospital de Colchester, vestida en tonos marrones y beige, los colores más tranquilizadores. Allí mantuvo una charla con enfermos con algunos pacientes y personal médico del Centro de Bienestar Oncológico del hospital. "Es como una montaña rusa, no es un camino de rosas, como uno espera", ha añadido sobre el proceso a la nueva normalidad tras la quimio.