Paula Vázquez vive ilusionada con su último amor, un conocido periodista

Posiblemente sea la gallega Paula Vázquez quien más programas de televisión ha presentado en diversas cadenas, desde que se inició en esa faceta a partir de 1991. Cuenta ahora cincuenta años y todavía ha mostrado su gran simpatía ante las cámaras en un espacio titulado "Bake off, famosos al horno" en TV.E. En cuanto a su vida íntima, ha tenido varias experiencias sentimentales a lo largo del tiempo, sin que cristalizara ninguna en boda, ni tampoco estuviera alguna estabilizada. Desde hace poco tiempo mantiene una gran ilusión con un colega nuestro, redactor del diario deportivo catalán "Sport", con quien se la ha visto muy acaramelada según algunas imágenes captadas precisamente por un reportero de "El Periódico", de la misma empresa, Prensa Ibérica. De lo que deducimos que el novio, llamado Ignacio Sagnier, de cincuenta y un años, ha aceptado el reportaje, sin necesidad de enfrentarse al fotógrafo.

Paula Vázquez nació en El Ferrol y a los once años su familia se estableció en Hospitalet de Llobregat, donde estuvo hasta los diecisiete años, que es cuando viajó a Madrid tras una etapa como modelo, decidida a trabajar en televisión. Su debú se produjo en Antena 3 desde donde, en la temporada 1993-94 saltó a Televisión Española seleccionada junto a otras candidatas como azafata de "Un, dos, tres…". Chicho Ibáñez Serrador significó mucho en aquellos inicios de Paula. En esa época, a ella y sus compañeras las tildaban como "muslos parlantes", en razón de su vestimenta minifaldera. Saltaría más tarde a programas de presentadora en distintas cadenas nacionales y hasta apareció en calidad de actriz en un par de series, "Canguros" y "Divinos". Toda una prolongada carrera en la pequeña pantalla que la convierte en una veterana en ese oficio, demostrándolo todavía, con su capacidad para comunicarse con los telespectadores en la primavera última, cuando compartió esa labor con dos compañeras en "Benidorm Fest", donde ahora se elige quién representa a TV.E en Eurovisión. La cantante seleccionada este año, Melody, ya saben la mala fortuna que ha tenido, dicho sea de paso.

Continuando con Paula Vázquez, dada su creciente popularidad en las televisiones, lógico resultaba que los reporteros la siguieran en busca de alguna pareja que la rondara, aunque ella procuró siempre en su vida privada que no la sorprendieran con ningún acompañante. Mas resultó que una vez apareció en la portada de una revista junto a un caballero, del que se decía era el amor de la galleguiña. Y era su padre. Lo mismo que otra vez junto a su hermano, con quien compartía apartamento.

No siendo fácil saber quiénes fueron sus novios, hemos conseguido una lista de jóvenes con quienes compartió un tiempo de íntima amistad con unos y con otros, quizá no tanto, pero sí que viviera con ellos algo parecido, a saber: Sergio Luyk, quizás quien estuvo más cerca de su corazón, hijo de Miss Europa, la cordobesa Paquita Torres y el as del Real Madrid de baloncesto Clifford Luyk. Otro baloncestista, Michael Olowokandé estuvo muy interesado por Paula unos meses. Como su colega, el presentador Joaquín Zamora. Y más estrechamente con Germinal Torremocha, que trabajaba con ella en calidad de iluminador en el programa "El número 1".

Si en su bagaje profesional obtuvo premios que la situaban entre las mejores profesionales de televisión, también atravesó un periodo de inactividad. Sufrió una crisis depresiva, acrecentada por la delicada salud de su padre, enfermo grave de cáncer. Pasó por una dura prueba cuando en su intento de alcanzar la maternidad se sometió a un par de pruebas para lograrlo, sin resultado positivo, sufriendo lo que en términos médicos se denomina embarazo ectópico, que la dejó estéril. El paso del tiempo le deparó la aceptación de esa experiencia, tan difícil de olvidar por cualquier mujer. Paula Vázquez pudo volver a sonreír, que es su mejor tarjeta de visita en su trato con los demás, siendo una persona de trato agradable y optimista con todo el mundo.

Y llegamos a unas pocas semanas atrás cuando a la vida de Paula Vázquez, que ya había declarado en una entrevista que no había tenido suerte en el amor, llegó el antes mencionado Ignacio Sagnier, de apellido renombrado en Barcelona con una cadena de pastelerías y hornos de pan. Y él, además de periodista, entrevistador de personajes ajenos al deporte en las páginas del ya mentado "Sport", director de relaciones públicas de Dorna, empresa organizadora del campeonato mundial de motociclismo. Guapo y rico, han dicho algunos de los íntimos de la pareja. "Vivo un momento bonito y feliz", palabras de Paula Vázquez.

La presentadora, de la que hacía tiempo no se ocupaban los periodistas, ha sido entrevistada recientemente en el diario barcelonés "La Vanguardia", donde espigamos algunas de sus declaraciones. Una de ellas referida a la época en la que trabajaba muchas horas diarias, lo que le causaría el consabido estrés, al que acusa de que se le fuera cayendo el pelo. "A punto estuve de quedarme calva".

Otra revelación de Paula Vázquez ha sido la de que disparar un arma la tranquiliza, libera las tensiones, la relaja. Tiene licencia de armas. De pequeña dice que junto a su hermano se pasaba horas tirando con una escopeta de balines desde lejos a un montón de botes de conserva vacíos. Con buena puntería. Su padre era vigilante jurado, lo que les facilitó poder entrenarse con alguna de sus armas. Como es nerviosa, insiste en que para ella es un buen medio de calmarse. Por lo visto, mejor que tomarse una taza de tila. No crean que dispone de pistola o arma alguna. Lo que hace es ir a un club de tiro y así da rienda suelta a su vieja afición. Sin ser agresiva, porque nosotros vemos a Paula como una mujer dulce, aunque no le falte carácter cuando es preciso.