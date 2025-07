Carmen Martínez-Bordiú, denunciada por una empleada del hogar

Tras una larga temporada alejada del foco mediático y la prensa rosa, el nombre de Carmen Martínez-Bordiú vuelve a dar que hablar, esta vez por la denuncia de una empleada del hogar que la ha denunciado por supuesta explotación laboral. El programa Tardear ha tenido acceso a la denuncia, donde la trabajadora denuncia además que se le deben entre 7.000 y 8.000 euros de sueldo.

"Me han engañado en el tema del trabajo. A mí no me ha dado el alta ni me quiere pagar. Estoy teniendo problemas, ataques de ansiedad... A mí me ha hecho un despido improcedente después de explotarnos allí trabajando durante tres meses", denuncia la empleada de Carmen,, que trabaja en la finca Los Camochos, en Cazalla de la Sierra (Sevilla) y prefiere mantenerse en el anonimato.

Además, según la versión de esta mujer, el comportamiento de la nieta de Franco con los trabajadores de su propiedad no es precisamente amable. "La he escuchado insultar a las personas que han pasado por allí, decirles que han robado, que son unos golfos... Entonces yo para ella seré otra golfa. A los hombres más o menos le da de alta pero a las mujeres no", agregó.

Según el periodista Miguel Ángel Nicolás, Carmen Martínez-Bordiú tenía constancia de que esta denuncia iba a salir a la luz. La empleada tenía intención de ir al juzgado. "Cuando Carmen se entera de que va a salir en el programa, ha hecho la promesa de lo va a pagar", dijo.

En el año 2019 Carmen tomó la decisión de cambiar radicalmente de vida y puso rumbo a la costa de Portugal para iniciar una nueva vida en Sintra. Allí disfruta de una espectacular mansión e 600 metros cuadrados y dos hectáreas de terreno donde pasea y disfruta del aire Está encantada con su actual vida y tras romper con Tim McKeague y capear los rumores de romance con Luis Miguel Rodríguez, disfruta de su soltería.