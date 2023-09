Este fin de semana tuvo lugar la boda de Cristóbal, hijo mayor de Carmen Martínez-Bordiú, y su novia Alejandra. El escenario, la localidad madrileña de Arroyomolinos, escenario de un evento familiar en el que la "nietísima" abandonó su retiro en Portugal para estar presente en tan señalado día.

A Carmen, en realidad, se le ha visto en los últimos meses por la capital en muchas ocasiones. Aunque está afincada en Portugal, donde ha establecido su residencia habitual, le sigue atrayendo su país de origen y este sábado hizo acto de aparición junto al resto de los invitados, entre los que se contaban Luis Alfonso de Borbón y su mujer, Margarita Vargas.

Y para demostrar que no se esconde, este mismo fin de semana Carmen Martínez-Bordiú se dejó ver con su ex, Luis Miguel Rodríguez, en un tendido la plaza de Las Ventas. La vida sentimental del dueño de Desguaces La Torre es incombustible, pero no así la de Carmen, que hace unos meses rompió con Tim McKeague, tal y como confirmó la periodista Isabel González.

Carmen y Tim se conocieron en 2017 durante un viaje por la Costa Azul y a partír de ahí se hicieron inseparables. Pero él abandonó la pasad primavera la gran residencia que Carmen tiene en Sintra. En el mes de junio su corazón ya estaba ocupado con otra persona.

Pero no el de Carmen, que no obstante y para demostrar la buena relación que mantiene con su ex, Luis Miguel Rodríguez, se dejó ver en la Corrida Concurso de Ganaderías celebrada Las Ventas este domingo, al día siguiente de la boda de su hijo, en concreto en el callejón de la Comunidad de Madrid. Una amistad que ninguno de los dos ha ocultado a lo largo del tiempo, incluso tras su ruptura, y de la que se conocen, de hecho, anteriores encuentros.