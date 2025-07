La enigmática vida privada de Pedro Pascal, el actor de moda en Hollywood con fama de sobón

Esta semana en CelebriChic hablamos de Pedro Pascal, que encarna a Reed Richards (Mr. Fantástico) en Los 4 fantásticos: primeros pasos. El actor de origen chileno estrena también este verano la comedia romántica Materialistas y en los últimos años ha participado en series y películas de éxito.

Aunque sus inicios como actor no fueron fáciles y necesitó ayuda económica y cobijo de su amiga, la también actriz Sarah Paulson, series como Juego de tronos, Narcos o The Last of Us, así como películas como Gladiator II le han convertido en el actor de moda en Hollywood.

En esCine repasamos la carrera de Pascal y su vida personal, una de las más enigmáticas de la industria entre rumores de todo tipo: desde su supuesta homosexualidad hasta su fama de sobón con sus compañeras de reparto.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.