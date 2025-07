María José Suárez descarta acudir a los tribunales a pesar de la decepcionante entrevista de Escassi en 'De viernes'

La reciente ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ha reabierto viajes heridas con María José Suárez, expareja del jinete durante más de tres años. La modelo confirmó que a Escassi es "mejor tenerlo como amigo que como enemigo", como apuntó anteriormente Sonia Ferrer, y Sheila supo "salir a tiempo" de la relación, unas palabras sorprendentes para él, tal y como confesó en el programa ¡De viernes!". Escassi explicó que mantiene buena relación con la mayoría de sus exparejas y recordó que "me dejó ella". "¿Hasta dónde quiere llegar? (...) Deja abierto a que cada uno piense lo que le dé la gana", dijo sobre su exnovia.

¿Se verán la cara en los tribunales tras el cruce de declaraciones en televisión? Según desveló Daniel Carande en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, María José Suárez no tiene intención de demandar a Escassi. "No sé si en el futuro... No descarto que le conteste en el programa de Sonsoles, que ella trabaja ahí. Pero no va a ir a los tribunales. Lo que sí me dice, palabras textuales, es que vio a Álvaro ‘victimizándose, como dolido’".

"A mí me preguntaron si había cosas que habían pasado en nuestra relación que se pueden denunciar y yo dije que sí", asegura la modelo en palabras de Carande. El jinete confiesa sentirse dolido pero ya ha pasado más de un año desde que rompieron. "María José ha pasado página, aunque le ha costado. Le hizo mucho daño pero está a otra ya. Está con su familia y no tiene ningún tipo de interés. Le tiene bloqueado", apuntó el colaborador.

Para Isabel González y Beatriz Cortázar, Escassi no convenció en su entrevista y dio a entender que María José le acusaba de algo grave. "A lo que se refería ella a que Valeri le dijo que había visto imágenes suyas íntimas con Álvaro. Es verdad que eso es ilegal y denunciable pero otra cosa es que vaya a ir a juzgado. Han sido pareja, lo tienes que demostrar y hay veces que las cosas no tienen recorrido legal.