El inmenso dolor de Óscar Higares tras la muerte de su padre

Han sido veintisiete días amargos los vividos por Óscar Higares, abrazado al cuerpo de su padre, hablándole, tratando de que surgiera un milagro, que no se ha producido. Aurelio, su progenitor, fallecía este sábado a los ochenta y cuatro años de edad. Fue matador de toros: sin suerte. También su hijo Óscar tomó la alternativa. Le faltó un escalón para ser una figura. Retirado de los ruedos se viene ganando la vida como actor.

En su cuenta de Instagram, Óscar Higares le ha escrito una emotiva carta a su padre. La debió redactar entre lágrimas por lo muy unido que estaba a él. Se llamaba Aurelio García Pombo, natural de Martín de Yeltes (Salamanca). Hijo del mayoral de una acreditada ganadería, la de Atanasio Fernández. Se anunció como novillero adoptando el sobrenombre de Higares (que también utiliza su hijo), perteneciente a una finca relacionada con su familia. Fue un buen diestro, elegante y valeroso, alcancé a verlo y prometía. Mas la suerte le fue adversa, tuvo que marcharse hacia 1977 a México, retirándose esa misma temporada en la única corrida que lidió a su regreso a España.

Óscar Higares es madrileño y también despertó esperanzas en el mundo taurino por sus éxitos como novillero, hasta alcanzar el doctorado de matador de manos de Roberto Domínguez en 1992. Logró salir a hombros una vez en Las Ventas. Joaquín Vidal, crítico de ‘El País’, le dedicó grandes elogios, no siendo precisamente algo habitual en sus escritos. Y en el Cossío, aparece citado como un torero de buen cartel. Pero no consiguió consagrarse del todo, a pesar de que lo recordemos por su arte y entrega, exactamente los valores que encarnaba su padre, ahora desaparecido. Tal vez algunas cogidas, la dificultad de que los empresarios se fijaran en él lo llevaron a su retirada en 2011; en esos últimos años sólo se vistió de corto en algunos festivales. Ya con el nuevo siglo había decidido ser actor y también modelo.

Óscar Higares digamos que se reinventó 'profesionalmente. Apareció en varias series televisivas ("Servir y proteger", "Yo soy Bea", "Entrevías", y "Bosé" en el papel de Domingo Dominguín, tío del cantante, y entre otras más, la de este año, "Cuando nadie nos ve"). Asimismo intervino en algunos largometrajes, como "Gigantes". Se convirtió en un personaje para las revistas del corazón y los programas televisivos, adonde acude a menudo para tomar parte en tertulias. Participó una temporada en "Supervivientes" y en "Máster Chef Celebrity".

A sus cincuenta y cuatro años sigue manteniendo un gran atractivo, igual que su padre, ambos con los cabellos rizados. En su cuenta de Instagram, en 2021, apareció en pelota picada, mostrando su anatomía de perfecto galán.

Óscar conoció a comienzos de los años 90 a Sandra Álvarez, hermana de la actriz, Ana. Comenzaron su idilio a poco de su primer encuentro y en Roma él le pidió matrimonio, lo que después no sucedió. No han celebrado su boda, que sepamos (si lo ha sido sería en el más estricto secreto) y son padres de tres niñas.