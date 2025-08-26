La temprana muerte de Verónica Echegui, a los 42 años

Transcurría el año 2005. Bigas Luna, buscaba casi desesperadamente quien diera vida a la protagonista de su película "Yo soy la Juani". Y entre tres mil aspirantes, dio con la acertada actriz: Verónica Echegui. A sus cuarenta y dos años cumplidos en el último junio, nos ha dejado tempranamente para siempre de un fulminante cáncer.

Llevaba varios días hospitalizada; su fallecimiento ha causado sorpresa en el mundillo cinematográfico. Verónica era una persona encantadora y una actriz que se volcaba en cada uno de los muchos personajes que interpretó tanto en la grande como en la pequeña pantalla, partiendo del gran éxito que le supuso su entrada en el cine con "Yo soy la Juani".

El mentado, controvertido realizador Bigas Luna, había imaginado una de esas llamadas "chonis", para el argumento de "Yo soy la Juani". Y todas sus expectativas se vieron cumplidas cuando Verónica Echegui se reflejó en ese tipo de muchachas adolescentes barriobajeras, ataviadas con llamativos pendientes de aros, luciendo atrevidos tangas y yendo por la vida con absoluto desparpajo, muy alejada de cualquiera de las normas sociales establecidas. Una nominación a los Goya reconocía la gran interpretación de la joven actriz madrileña. Tuvo otras nominaciones, y sólo logró una de esas estatuillas del llamado "cabezón" goyesco, con el cortometraje que dirigió hace tres años, "Tótem".

De nombre Verónica Fernández de Echegaray, descendía por vía materna de quien fuera a principios del siglo XX premio Nóbel de Literatura, José de Echegaray. Cursó estudios en la Real Escuela de Arte Dramático, desarrollando hasta el presente una prolongada carrera, con incursiones en películas y series televisivas de corte internacional, como sucedió con el largometraje "The Cold Light of Day", cuyo reparto lo encabezaron Sigourney Weaver y Bruce Willis. No obstante su relación con estudios de Gran Bretaña y Estados Unidos, Verónica Echegui estaba muy integrada en la cinematografía española.

Muchos la recuerdan como mujer de buen carácter. Y que sepamos sólo se le ha conocido un enfrentamiento cuando rodó a las órdenes de Icíar Bollaín "Katmandú, un espejo en el cielo". Verónica confesó en una entrevista haberlo pasado muy mal, no dedicándole precisamente piropos a Icíair.

Acerca de su vida sentimental, Verónica mantuvo una duradera convivencia que duró trece años, hasta 2023, con el actor Alex García. Se habían conocido rodando "Seis puntos sobre Emma".

Entre sus últimos trabajos figura un "thriller" político y de ciencia ficción, "Justicia artificial", de 2024, la comedia romántica "Yo no soy esa" y la serie emitida en febrero pasado para la cadena Apple Tv +, "A muerte".

Otros proyectos se han quedado en el camino. Entrevistada en vísperas de su inesperado fallecimiento por el excelente periodista Martin Bianchi, le confesaba: "Más que miedo a la muerte lo tengo a la enfermedad y al sufrimiento".

La capilla ardiente con los restos mortales de la actriz se ha instalado en el Tanatorio de La Paz.