El presidente Milei sigue soltero y cada año suele cambiar de pareja

Tiene el actual Presidente de Argentina Javier Milei un evidente carisma entre sus seguidores, de lo que carecen tantos líderes actuales. Atractivo en el que no está exento parte de su físico: unos cabellos alborotados, imagen que nos lleva a pensar siempre si es que lo acaban de sacar de la cama sin tiempo de peinarse. Goza de buen humor. Cuantos lo admiran ensalzan su política liberal, en lo económico. De facto, ha eliminado parte de la pobreza de su país. Los hay, muchos también, que lo tratan de modo contrario, controvertido, a veces algo "friki" cuando saca a relucir un símbolo de esa política: la motosierra. Lo que en líneas generales sucede es que no pasa inadvertido para nadie. O se le quiere, o se le odia. Así de sencillo.

Y si nos adentramos, aunque sea superficialmente, en su ángulo personal, afectuoso, o airado, es en su vida íntima un hombre enamoradizo; en cuanto a gustos femeninos, las prefiere rubias, y despampanantes; es decir, con una anatomía propia de estrellas llamativas del cine, la televisión, o mejor vedettes de revistas musicales.

Javier Milei y Yuyito

Veamos quiénes han sido, entre las muchas mujeres que han pasado por su vida, sus más queridas: la cantante Daniela Mori (2018-2019); Lilia Lemoine (2020-2021); Fátima Flórez (2023-2024); Amalia Yuyito González (2024-2025). Obsérvense las cifras entre paréntesis, que significan el tiempo de duración de los romances del Presidente argentino: un año como mucho. Relaciones sentimentales fugaces que transcurrieron, unas antes de llegar a la Casa Rosada, y las restantes cuando alcanzó tan alta magistratura.

Javier Gerardo Milei, economista de profesión, tomó posesión de su cargo el 10 de diciembre de 2023. Entre sus familiares y amigos es conocido como "Peluca" y "León", motes sin duda relacionados con su abundante cabellera. Tiene cincuenta y cuatro años, es de carácter vehemente y consigue empatizar en seguida con los que son de su cuerda política. En sus viajes oficiales se ha acompañado por su hermana Karina, que ejerce al frente de la Secretaría General de Presidencia. Y lo hace porque en el protocolo de presidentes y jefes de gobierno se tiene en cuenta que cuando viajan a otros países es corriente se encuentren con las esposas de los mismos. No estando casado Milei, no iba a desplazarse en tales desplazamientos del brazo de alguna novia o amante.

La penúltima de sus novias se llama Amalia Yuyito, como apuntábamos líneas atrás y alrededor de año y pico de amores en común. Ella con una particularidad: es presentadora de un programa matinal diario en una cadena de televisión. Aparecieron en público por vez primera el 23 de julio de 2024 presenciando una representación en el teatro Colón de Buenos Aires de la ópera "Carmen". Por supuesto, todos los periódicos del país publicaron imágenes de la nueva pareja del Presidente. Lo anecdótico en esa relación es que Yuyito, de sesenta y cinco años, actriz, vedette y presentadora del espacio "Empezar el día", declaraba sin rubor alguno en él, lo que sigue: "Hoy estoy con ondas de amor… y le quiero mandar un beso a mi amor". Todos los televidentes sabían quién era el destinatario. Y éste, Milei, a su vez, en sus cuentas de redes sociales, escribía: "Te amo, amor mío". No tenía necesidad de explicar quién era ella.

La tal Yuyito ya había tenido otros amantes, como un actor llamado Adrián Martel, fallecido en 2013. También se la relacionó con el presidente Carlos Menem, a raíz de una fotografía tomada durante un espectáculo en el que ella tomaba parte, sentándose en las rodillas del político. Rubia, desinhibida, creía ser en verdad el único amor de quien entonces ocupaba la Casa Rosada, cuando éste ya jugaba a dos barajas en los estertores de su relación con ella.

Milei "no se corta un pelo", y no lo decimos por su melena. Sino porque le importa poco exhibir sus conquistas femeninas. La periodista Mariana Brey, es por ahora quien ocupa su corazón, si es que no ha cambiado de pareja mientras redactamos este artículo.