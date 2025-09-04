Antonia San Juan anuncia que padece cáncer: "El médico me vio un problema en las cuerdas vocales"

La actriz Antonia San Juan, de 64 años, ha anunciado públicamente que padece cáncer. En un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, ha explicado que el diagnóstico ha llegado tras más de un año con problemas de garganta y diversas pruebas médicas. Mientras espera conocer el tipo exacto de tumor y el tratamiento correspondiente, ha decidido apartarse temporalmente de los escenarios y cancelar su próxima obra teatral.

En su mensaje, San Juan ha explicado que los síntomas comenzaron hace más de un año: "Siempre he tenido faringitis crónica", ha expresado, recordando que ya en meses anteriores se vio obligada a suspender varias funciones por esa causa. Recientemente, durante una consulta con su médico de familia, le detectaron una anomalía en las cuerdas vocales.

A partir de ahí fue derivada al otorrinolaringólogo, quien le realizó un conjunto de pruebas, entre ellas un TAC y una biopsia. "Ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer", ha declarado. La actriz ha añadido que aún está pendiente de conocer con precisión el tipo de cáncer que padece, así como el tratamiento más adecuado, que dependerá de los resultados del análisis patológico.

Prioridad: seguir el tratamiento médico

San Juan ha manifestado que afronta esta etapa "con optimismo y confianza en la ciencia". Según ha explicado, su intención es centrarse completamente en el tratamiento médico, por lo que ha decidido paralizar sus compromisos laborales, incluido el estreno de La ropa vieja de Cuca, una obra que tenía previsto presentar en Canarias el próximo 26 de septiembre.

Captura del vídeo publicado en Instagram donde la actriz Antonia San Juan anuncia que padece cáncer.

"Ahora mismo me alejaré un poco de los escenarios, que es lo que más me gusta", ha dicho, en referencia a su trayectoria en el teatro. La actriz ha señalado que no quiere compasión, sino comprensión: "Mi vida ha sido y es bonita, y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión".

Agradecimientos y mensaje de fuerza a sus seguidores

Al final del vídeo, San Juan ha querido agradecer el apoyo recibido en redes sociales y ha explicado que su ausencia pública en las próximas semanas estará relacionada directamente con su estado de salud. "Voy a hacer todo lo posible por curarme", ha afirmado la actriz de series como La que se avecina.

El anuncio ha generado una gran cantidad de mensajes de ánimo por parte de seguidores y figuras del mundo del espectáculo. Personalidades del mundo de la cultura como Rosa López, Jorge Cadaval o Cecilia Roth han querido transmitirle todo su apoyo a través de los comentarios de la publicación.