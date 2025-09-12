Ester Expósito zanja los rumores por su supuesto "mal rollo" con Paris Jackson y Danna Paola: "Os lo inventasteis"

La actriz Ester Expósito, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional, volvió a ser centro de atención este miércoles durante el desfile de la nueva colección de Desigual en Barcelona.

Con la naturalidad que la caracteriza, habló sobre su presente personal y profesional, dejando claro que atraviesa un momento de plenitud. Ante las preguntas sobre su situación sentimental la actriz comentó: "Estoy enamorada de mí, de la vida y de mí".

El reencuentro de Ester Expósito y Paris Jackson

En la misma pasarela, Expósito también protagonizó un momento comentado junto a Paris Jackson. Ambas se reencontraron más de un año después de que los medios interpretaran su primer encuentro como distante y tenso.

En esta ocasión, se saludaron con un abrazo, compartieron risas y posaron juntas para las cámaras, disipando cualquier rumor de enemistad y dejando claro que entre ellas reina la complicidad.

"Ya lo hemos dicho mil veces, que os lo inventasteis vosotros. Ahí no pasó nada, no hubo ningún problema. De hecho para reírnos de eso y para reivindicar que hay que dejar de enfrentar a mujeres y más con cosas inventadas a los de Desigual se les ocurrió unirnos en ese trozo de la campaña", explicó la actriz a la prensa.

Ester Expósito recuerda con cariño su paso por 'Élite'

Expósito, que alcanzó la fama gracias a su papel en Élite, recordó con cariño el impacto que tuvo la serie en su carrera: "Fue lo que me permitió que se me abrieran las puertas de varios lugares del mundo, que mi trabajo llegara a otros países y que me llegaran un montón de oportunidades después".

La intérprete también quiso zanjar los rumores sobre una supuesta rivalidad con su excompañera de reparto Danna Paola. Negó cualquier enfrentamiento y afirmó que entre ambas no hubo nunca "mal rollo": "Polémica entre nosotras, ya lo hemos dicho, no hubo ninguna. No pasó absolutamente nada", señaló. Incluso aseguró que mantiene el deseo de reencontrarse con la cantante mexicana: "Tengo ganas de abrazarnos y reírnos de todo lo que pasa".