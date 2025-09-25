María José Suárez aclara cual es su verdadera relación con Álvaro Muñoz Escassi

Dos semanas después de la llegada a las librerías del libro de Mar Flores, 'Mar en calma', y de desatar una tormenta mediática sin precedentes ayer presentó sus memorias noveladas a la prensa en un acto celebrado en la Casa del Libro en plena Gran Vía madrileña.

Nuestros colaboradores no encuentran una explicación al por qué ha escrito Mar este libro, incluso les cabe la posibilidad de que se hubiera arrepentido una vez escrito y viendo la polémica que ha causado. Además, la entrevista de Fernando Múgica en "El Mundo" casi resultó más interesante que el libro que ha escrito, en esta ocasión edulcorándolo.

Estuvieron varios medios y algunos rostros conocidos, aunque no su hijo Carlo Costanzia, aunque para nuestros colaboradores de hoy, una foto de Mar con Carlo y Alejandra vale mucho más y contraprograma la foto familiar de Terelu y su hija con Carlo y su padre.

Previamente, estuvo en el programa "Y ahora Sonsoles" donde reconoció que le habían bailado las fechas, que no tiene un cronograma realizado, y quizás es algo que debería haber dicho desde el primer momento.

Un libro que será muy diferente al libro de memorias de Isabel Preysler, que está a punto de salir a la venta, lo tiene todo medido, atado y bien atado, donde no le van a hacer preguntas incómodas y donde no va a dejar nada al azar, ser fruto de su personalidad.

María José Suárez ha hablado muy molesta con Hola tras la publicación de sus fotos con Álvaro Muñoz Escassi en la revista Semana: "Dejad de mentir, de inventar y de confundir a la gente". Además ha querido recalcar que lo último que podía pensar es que hubieran cogido fotos antiguas de los dos juntos y "las hayan puesto en portada con la intención de confundir a la gente, de insinuar que estamos de nuevo juntos cuando nada de eso es real. Y, sobre todo, hace mucho tiempo que no tengo ningún contacto con Álvaro. No hablamos. Nos tenemos bloqueados en redes y en WhatsApp".

Anabel Pantoja también ha tenido que desmentir que atraviese una crisis con su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez tras su mudanza a Madrid para participar en el programa 'Bailando con las estrellas', mientras él mantiene su trabajo en Córdoba y realiza desplazamientos semanales.