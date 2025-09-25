Nerea Rodríguez desmiente su relación con Miguel Ángel Silvestre

En las últimas semanas se ha rumoreado que Miguel Ángel Silvestre habría vivido, durante sus vacaciones en Ibiza, un 'romance de verano' con la cantante y actriz Nerea Rodríguez, lo que ha desatado comentarios sobre si el actor habría recuperado la ilusión en el amor, después de su ruptura con Rebeca Toribio el pasado mes de mayo, aunque no fue hasta principios de junio cuando la propia Rebeca confirmó la ruptura.

Mientras el actor, alejado del foco mediático, guarda silencio, la cantante está de plena actualidad por su participación en el programa 'Bailando con las estrellas 2' al lado de otros rostros conocidos como Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, o Manu Tenorio. Nerea se dio a conocer en Operación Triunfo 2017 y ha protagonizado varios musicales como Mecano Experience y La llamada.

En la gala de estreno del programa en el que participa, los presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza le preguntaron a Nerea por su supuesto idilio con el actor, mientras Nerea echaba balones fuera sin confirmar ni desmentir su romance: "Yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile". "¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!". Jesús Vázquez le insistió en la pregunta: "¿Entonces no me vas a decir nada?" a lo que Nerea contestó: "Yo qué te voy a decir, que aquí estoy encantada", concluyó.

Sin embargo, este miércoles, durante el estreno de 'Cabaret el Musical', Nerea ha querido acabar con las especulaciones asegurando que no tiene ni ha tenido nada más allá de una amistad con Miguel Ángel: "Ya te digo yo que no. No somos pareja, yo estoy muy tranquila, trabajando muchísimo. No tengo tiempo para parejas, estoy soltera y estoy feliz", ha confesado, dejando claro con una sonrisa tímida que "tampoco" fue un amor o un 'rollete de verano'.

Sí admite que le conoce y son amigos. "Él es una persona maravillosa, que yo le tengo mucho aprecio y muchísima admiración, obviamente, creo que está en el corazón de todos porque lo hemos visto en la pantalla tantas veces y encarnando historias que nos ha llegado a toda España. Y para mí es un honor poder ser su amiga y compartir momentos con él, obviamente, porque nos conocemos", ha reconocido.

Cuando le han preguntado de dónde han podido surgir los rumores de relación entre ambos, Nerea ha comentado que "la gente tiene muy pocas cosas que hacer", pienso. "Yo qué sé, además las cosas se han sacado de contexto. Pero bueno, yo vuelvo a decirte: estoy bien, estoy tranquila, no somos pareja y ya está".