La controvertida vida privada de Leonardo DiCaprio, la estrella más hipócrita de Hollywood

Vuelve CelebriChic a esCine con una de las grandes estrellas del Hollywood actual: Leonardo DiCaprio. El actor estrena Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que ha generado críticas muy dispares.

Hablamos de 'estrella' por mérito propio, ya que se trata de uno de los mejores intérpretes de su generación con títulos como Titanic, Atrápame si puedes, Shutter Island, Django Desencadenado, El lobo de Wall Street, Érase una vez en Hollywood, entre muchos otros. Nominado en dos ocasiones al Oscar, en 2016 generó una especie de histeria colectiva consiguiendo, por fin, el premio a Mejor Actor por El renacido. Además, puede presumir de haber trabajado con algunos de los directores más importantes de la industria: Steven Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Ridley Scott, Quentin Tarantino...

En esCine repasamos también su muy controvertida vida privada, con un currículum amoroso casi tan largo como su filmografía, además de su faceta de activista ecologista millonario. Desde hace años arrastra fama de mujeriego y las redes sociales están plagadas de bromas que aseguran que no sale con mujeres mayores de 25 años.

Su carrera intachable en el mundo del cine contrasta mucho con la imagen pública que arrastra desde hace algunos años. Cuando ganó el Oscar, en su discurso no se olvidó del cambio climático y, recientemente, en una convención ecologista, afirmó: "Nuestro planeta no estará seguro hasta que no dejemos los combustibles fósiles en el lugar al que pertenecen".

A pesar de esto, los ecologistas han denunciado que su estilo de vida no entra dentro de los estándares de un defensor del medio ambiente y además de volar habitualmente en jet privado, disfruta cada verano a bordo de megayates navegando por las aguas del Mediterráneo acompañado por un séquito. El actor afirma que compensa su huella anual de carbono a través de su participación en una organización llamada Future Forest, que planta árboles basándose en el carbono que emiten a la atmósfera los vuelos, trenes y yates de lujo.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.