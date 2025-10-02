La misteriosa cita de Barron Trump que obligó a cerrar una planta de la Torre Trump

Desde que cumplió 18 años y su padre regresó a la Casa Blanca, Barron Trump ha captado el interés de la prensa rosa estadounidense, cada vez más creciente por su discreción. Poco se sabe de su vida privada, mucho menos de sus intereses románticos, pero según cuenta la revista Page Six, recientemente cerró una planta de la Torre Trump de Nueva York, propiedad de su padre, para tener una cita romántica a solas.

El joven de 19 años quería disfrutar de la privacidad que ofrece este espectacular edificio situado en la Quinta Avenida neoyorquina, pero no lo hizo por presumir ante su cita, sino que eligió esta localización exclusivamente por motivos de seguridad. A pesar del revuelo que generó en el lugar, no ha trascendido la identidad de la acompañante del hijo menor del presidente de Estados Unidos, ya que se intenta que todo lo relacionado con lo personal esté fuertemente blindado.

Barron, que mide aproximadamente dos metros, causó una gran impresión entre las jóvenes del campus de Greenwich Village (Nueva York) cuando era estudiante de primero. "Era alto y torpe, pero era el rey. Muchas chicas le perseguían (...) Mucha gente piensa que es bastante atractivo", dijo una fuente a Page Six en diciembre del año pasado

Barron es estudiante de segundo año de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, aunque este otoño se ha instalado en la Casa Blanca para recibir clases en la capital, según publicó The New York Post a principios de septiembre, cuando comenzaron las clases.

Cursó el primer año en el campus principal de la prestigiosa universidad en Manhattan, pero este semestre decidió mudarse cerca de sus padres. El campus de la Universidad de Nueva York en Washington D. C. acepta hasta 120 estudiantes cada semestre interesados en carreras como política, políticas públicas, historia, economía y periodismo, según su sitio web. La universidad neoyorquina tiene sus campus principales en la ciudad de Nueva York, Abu Dabi y Shanghái. La universidad también cuenta con varios centros de aprendizaje en todo el mundo, incluyendo uno en Washington D. C.

En febrero del año pasado varios compañeros de clase desvelaron que, como es habitual, el joven Trump asistía a clase acompañado por el Servicio Secreto y viajaba en una gran furgoneta blindada. Un compañero contó a la revista que una vez le pidió a Barron que jugara al baloncesto con él y, aunque parecía interesado, creía que "no tiene permitido hacer nada". Eso no significa que no esté interesado en relacionarse con gente de su edad, ya que según han publicado varios medios estadounidenses, el hijo de Donald y Melania está interesado en los videojuegos y habría pedido a sus compañeros de universidad sus nombres de usuario en Discord, la reconocida plataforma de mensajería para comunicarse con otros jugadores.