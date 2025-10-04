Sonia Moldes, sin miedo a Lequio, exhibe las fotografías que desmontan sus "continuas mentiras"

Sonia Moldes vuelve a la carga contra Alessandro Lequio después de su demoledora entrevista de la semana pasada en el programa De viernes. Un testimonio clave en la vida del italiano, pues fue una de las mujeres más importantes de su currículum amoroso, y que desveló algunos de los episodios más controvertidos de su relación. Entre otras muchas cosas, Moldes reveló que Lequio habría grabado a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales con la intención de utilizar esas imágenes en su propio beneficio.

Tal fue el revuelo causado por las afirmaciones, que el conde Lequio no tardó en emitir un comunicado a través de sus abogados negando las acusaciones. El escrito sostenía que Alessandro Lequio "no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas", anunciando así que se está estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales: "Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida; no tiene vídeos comprometedores de gente conocida ni de nadie; no tiene imágenes ni grabaciones de personas influyentes poderosas; no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa", reza el texto.

El comunicado señala que "las manifestaciones publicadas suponen, además de un grave atentado a los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio, la imputación de la comisión de un delito a sabiendas de la falsedad de dicha imputación". Y lanza una advertencia sobre ello. "Nos reservamos todas las acciones judiciales que procedan en Derecho, tanto frente a los autores de tales afirmaciones falsas, como frente a los medios que las publiquen."

Sin miedo a las posibles represalias judiciales, Moldes volvió al programa De viernes dispuesta a dar un paso más en su cruzada contra el colaborador y lo hizo con un álbum de fotografías bajo el brazo que demostraría "las continuas mentiras" de Lequio: "Se mete en una bola cada vez más grande", dijo la invitada al hablar sobre la contestación en forma de comunicado.

Pero si hay algo que ha dolido especialmente a Sonia Moldes fueron las palabras de Lequio al referirse a ella como "una de tantas" o negar que fueron pareja seria, y ese álbum de fotos demostraría todo lo contrario: "Te quiero infinito". "Quiero solo hablar de futuro contigo". "Recuerda que esto es solo el inicio", son algunos de los mensajes que Lequio habría escrito a Sonia Moldes en varias fotografías que le regaló en aquellos años y que guarda en ese álbum.

Además de esto, el programa mostró algunas imágenes de hemeroteca en las que Lequio, donde reconoce en varias ocasiones que mantiene una relación con Sonia Moldes y que está "muy enamorado". Confesión que contrasta con las palabras actuales de Lequio, negando la relación y calificándola de algo "pasajero" y "sin importancia".

