Marta Lozano anuncia su segundo embarazo: "El amor se multiplica"

La creadora de contenido Marta Lozano ha revelado que está embarazada de su segundo hijo. La influencer ha desvelado la noticia a sus seguidores a través de un tierno vídeo en su cuenta de Instagram, en el que aparece en la playa acompañada de su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, y su primero hijo, Lorenzo. Tanto su hijo como su marido le besan la tripa en una imagen que refleja a la perfección el cariño y la complicidad familiar. En la publicación, Lozano ha escrito: "El amor se multiplica", dejando claro el momento de felicidad que atraviesa la familia.

La pareja, que contrajo matrimonio en mayo de 2022 en Jávea, amplía así el conocido clan de los "Lorenzanos", como se hacen llamar en redes sociales.

Su primer hijo, Lorenzo

La forma de anunciarlo ha recordado al primer embarazo de la influencer, también compartido en redes con una estampa íntima y familiar. La creadora de contenido compartió con sus seguidores esta noticia tan especial con un vídeo íntimo en el que aparecía en una ecografía mientras su sobrina anunciaba la noticia: "La tía Marta tiene un bebé en la tripa". El 16 de abril de 2024 nació el pequeño, que ya tiene un año y medio.

El anuncio coincide con un año especialmente intenso para Marta. La influencer ha reforzado su presencia internacional asistiendo a las últimas semanas de la moda de París y Milán, además de desfilar por alfombras rojas como la del Festival de Cine de Venecia. A su faceta digital se suma su trabajo como diseñadora –con colaboraciones en firmas como Mustang– y como empresaria al frente de su marca de belleza y cosmética, Glowfilter.

Tras compartir la noticia, no han tardado en llegar mensajes de apoyo y felicitación por parte de compañeras de profesión y amigos cercanos, que han celebrado la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia Lozano-Remohi. La íntima amiga de la pareja y también influencer, Teresa Andrés Gonzalvo, ha expresado su entusiasmo: "Me muero, os amo tanto". María Pombo también ha reaccionado con cariño: "Emoción, os quiero". De la misma manera, Tomás Páramo ha felicitado a la pareja, mientras que Iera Paperlight o Bea Gimeno también se han unido a las muestras de afecto.