Marta Lozano desvela los detalles de su embarazo y se prepara para "lo más duro"

La influencer Marta Lozano anunciaba hace unos días su segundo embarazo. La creadora de contenido compartió un emotivo vídeo en el que aparece junto a su familia, formada por su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, y su primer hijo, Lorenzo. Tras compartir la noticia ha querido responder de forma cercana y sincera a las dudas más comunes sobre esta nueva etapa.

La valenciana ha explicado que decidió hacer público su embarazo al cumplir las 12 semanas de gestación, es decir, al finalizar el primer trimestre. Según ha contado, su segundo bebé nacerá el 21 de abril, compartiendo mes con su hermano mayor, ya que el pequeño Lorenzo cumplirá dos años el próximo 16 de abril.

En cuanto a sentimientos, Marta ha confesado estar "super feliz", pues tener un segundo hijo era un deseo muy presente en su vida. "A Loren lo quería desde que lo tenía en la tripa y siento exactamente lo mismo con el nuevo bebé", explica. Sin embargo, ha reconocido que los síntomas del embarazo no están siendo fáciles y "está siendo igual de malo" que el primero, aunque en esta ocasión la barriguita le ha salido "mucho antes".

Como todas las mamás, Marta desea que su bebé llegue sano y fuerte, y asegura que el sexo del bebé le resulta indiferente, aunque "si puedo pedir... una niña". En sus historias ha confesado que le haría ilusión poder hacer "cosas de marujitas" junto a su hija. Por el momento, solo tienen decidido el nombre si es niña; si finalmente es niño, lo tendrían que hablar más adelante.

La depresión postparto: de tocar fondo a "la nueva Marta"

Tras el nacimiento del pequeño Loren, la influencer se sinceró y confesó que la adaptación a su nueva vida le estaba costando. Sus seguidoras, curiosas por saber cómo afronta ahora una nueva maternidad, le preguntaron si le daba miedo volver a pasar por ese proceso.

"Yo misma me sorprendo", responde Marta. La modelo y empresaria asegura que, en su momento, entró en un bucle que le llevó a una depresión postparto donde llegó a pensar que "no volvería a ser la misma". Sin embargo, con el tiempo reconoce que logró salir adelante y reencontrarse descubriendo "lo que realmente importaba", gracias a su familia y ayuda psicológica.

De sentirse, como ella misma describe, "en la mismísima mierda", Marta ha pasado a vivir una de las etapas más felices de su vida a la que se refiere como "la nueva Marta".

Ahora se planta el postparto de una manera muy diferente, desde la experiencia y la conciencia emocional, pues ya conoce la sensación y los sentimientos y es consciente de que "es lo más duro que voy a vivir". Sin embargo, asegura estar preparada y con la mente fuerte para no recaer: "Lo tengo clarísimo".