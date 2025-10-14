Eva González juega al despiste con su nuevo amor: "Quiere pillar al topo"

Dos hombres irrumpen en la prensa del corazón de nuestro país y protagonizan la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico: Guillermo, la nueva ilusión de Irene Rosales tras anunciar su separación de Kiko Rivera, y Nacho, el que habría conquistado a Eva González. Sobre este último han debatido intensamente en el matinal de esRadio su director, Federico Jiménez Losantos, la subdirectora del espacio, Isabel González y los colaboradores Carlos Pérez Gimeno, Emilia Landaluce y Daniel Carande.

"Pensábamos que pertenecía a los cuerpos de seguridad del Estado pero en realidad se dedica a la hostelería desde la perspectiva del hotelero. Trabajaría un hotel en Sevilla", ha señalado Isabel González, citando a las periodistas que dieron la información, Lorena Vázquez y Laura Fa en su podcast, Mamarazzis.

El periodista Daniel Carande, por su parte, aclara que no es "ni el dueño ni el director" del hotel: "No es el dueño, ese hotel pertenece a una cadena. No es el director ni es nada", dice, insistiendo en que sus fuentes contradicen a las de las citadas periodistas: "Yo sigo insistiendo en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que Eva González está jugando al despiste para saber quién es el topo. Igual esta semana veo a Eva, ya os contaré". Según la teoría de nuestro colaborador, las informaciones contradictorias podrían venir del entorno de la protagonista que estaría intentando saber si alguien la está traicionando.

Carlos Pérez Gimeno añade que este misterioso hombre "no es de familia conocida".

La nueva ilusión de la presentadora

A pesar de que la revista ¡Hola! se apresuraba a desmentir la relación asegurando que este chico sería tan solo un "amigo especial", pronto se hicieron públicos más datos sobre la nueva ilusión de la modelo tres años después de su separación de Cayetano Rivera: es más joven que ella y se habría instalado en Sevilla para estar cerca de Eva, síntoma de que su relación se estaría afianzando a pasos agigantados.

Fue aproximadamente hace un año. Se llama Nacho y trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla, y hace un año coincidieron en otro evento de esta cadena en otra provincia. A partir de ese momento empezaron a hablar y a quedar, y llevarían haciéndolo desde hace un año. Aunque se ha apuntado que los amigos de Eva estarían sorprendidos con esta relación porque nunca les habría hablado de este chico, aseguran que la relación se ha afianzado tanto que Eva ha ido con Nacho a muchos eventos y encuentros con los amigos de su actual pareja.

Definen a Nacho como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella. Su entorno dice que es fiel y, sobre todo, amigo de sus amigos.