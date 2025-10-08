Eva González, ilusionada: sí, hay beso

El beso es la prueba irrefutable de que existe una relación. Y Lecturas no lo lleva a portada, pero se lo guarda para las páginas interiores del reportaje exclusivo que anuncia que Eva González tiene un nuevo amor. Tres años después de separarse de Cayetano Rivera, la presentadora parece tener una nueva ilusión y se ha ido de cita romántica por Sevilla con un joven muy guapo, alto, con barba de tres días y que luce estupendo a pesar de llevar chándal. Quizá venía de hacer deporte.

Los dos compartieron confidencias en una terraza de la capital hispalense y después Eva le llevó a casa. Es entonces cuando las cámaras captan la efusiva despedida, un gran trabajo de agencia.

Boda de Cayetano y Bárbara: la exclusiva que no iba a ser exclusiva

Se pensaron algunos que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan no iban a tener una deferencia con Hola el día de su boda y los escépticos no nos lo creímos. Teníamos razón. Encontramos en las páginas interiores de Hola un reportaje con contenido inédito firmado por Patricia Izquierdo y Antonio Diéguez, dos de los redactores de la revista, que han tenido acceso a contenido privado de la celebración. Lo explica la propia publicación: los novios han cedido a Hola su álbum de boda "de forma desinteresada, como un gesto más de la estrecha amistad que une a la familia con la revista desde hace generaciones".

Gracias a esta amistad, tenemos fotos inéditas del interior de la Iglesia, como el esperado "front row" de Nosotros los Alba en el primer banco del templo: los hermanos Fernando, Eugenia, Alfonso y el duque Carlos, sentados junto a Luis, el hijo de Cayetano, y Alfonso Diez, el viudo de Cayetana Fitz-James. Una imagen que hacía años que no veíamos y que demuestra que la unidad ha vuelto a la familia.

Después, por si había dudas, encontramos otra fotografía tomada en el interior de Las Arroyuelas, con Los Alba degustando cervezas y jamón muy sonrientes. Hola ha tenido la deferencia de limpiar con Photoshop la pechera del duque de Alba, que en las fotos de Instagram presentaba dos enormes goterones sobre la camisa.

Gracias a Hola sabemos también que Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo han regalado a los novios una moto con sidecar con la inscripción "Arjona Dukes", que maldita la gracia teniendo una extensa lista de bodas, o le ponemos nombre a la novia de Luis Martínez de Irujo Casanova. Se trata de una joven británica llamada Paige Harris que trabaja con él en la Banca JP Morgan. Y como no podía ser de otra manera, Hola explica los detalles desconocidos del vestido de la novia, obra de Navascués, y aclara que se trata de un diseño desmontable que permitió a Bárbara quitarse el corsé y las mangas y desmelenarse en el convite.

El resto de revistas también dedican espacio al casorio. Semana habla del "triunfo del amor"; Diez Minutos titula "Bárbara y Cayetano sellan su amor en Sevilla". Lecturas, siempre más pijotera, se centra en "el enfado monumental" con el que se casó el duque.

Alejandra y Carlo se escapan a Málaga con su bebé en su semana más convulsa

Diez Minutos publica imágenes exclusivas de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia derretidos con su bebé en un reportaje que podría ser portada de "Mi Bebé" o "Crecer feliz". En media docena de imágenes vemos a la pareja en la playa de Málaga, en la que la hija de Terelu y el hijo de Mar Flores parecen olvidarse del culebrón mediático que protagonizan y alimentan. Los dos disfrutan del niño, lo acunan y le hacen reír, en la semana en la que Carlo ha vuelto a los titulares por intentar desentenderse de la polémica que rodea a sus padres.

Rosa López y Manu Tenorio, dos triunfitos con problemas médicos

Semana lleva a portada una frase de Rosa López sobre sus problemas de salud: "Me ha provocado momentos muy duros". Después, en páginas interiores, leemos que la cantante arrastraba un problema en los conciertos que le provocaba un gran sufrimiento. En una revisión rutinaria se enteró de que había perdido medios y agudos en su oído derecho. Era la causa de su falta de afinación. Ahora está en tratamiento y va mejorando, aunque muy lentamente.

También confiesa sus problemas de salud Manu Tenorio. El cantante reconoce que ha sufrido "una depresión horrible" durante el último año y que le ha costado mucho verbalizarlo.

Bruno Gómez-Acebo y Bárbara Cano se han separado

Anuncia Hola la separación de uno de los hijos de la infanta Pilar y primo de Felipe VI, Bruno Gómez-Acebo, de Bárbara Cano. La revista confirma que la pareja tomó la decisión hace algo más de un año y que "no habrá divorcio".

Se casaron en 2002 y parecían una de las parejas más sólidas de la larga lista de familiares del rey, pero explica Hola que hace tiempo que no viven juntos. Él reside en Miami, donde es vicepresidente de una consultora financiera, y viaja a España una vez al mes para ver a sus tres hijos, de 21, 20 y 14 años. Bárbara por su parte vive con ellos en la casa familiar de Madrid y está centrada en su empresa de diseño de jardines.

"El comienzo fue muy doloroso y difícil pero ha pasado un año y ahora lo veo todo con perspectiva. Afrontar el final de un proyecto de vida de tres décadas y tres hijos no es fácil", responde Bárbara a Hola, que recuerda que los Gómez-Acebo han vivido unos años muy duros con las muertes de su madre, Pilar, y dos de sus hermanos, Fernando y Juan.

Cóctel de noticias

Nicole Kidman y Keith Urban y su divorcio millonario, en Hola. La revista recopila algunos de los detalles de la separación de la actriz y el cantante, que han alegado "diferencias irreconciliables y falta de intimidad" como motivo para poner fin a una unión que se ha prolongado durante 19 años. Sus dos hijas, de 17 y 14 años, vivirán, según el acuerdo de custodia, 306 días al año con su madre y 59 con su padre.

Diandra Douglas emparenta con los Spencer. La que fuera esposa de Michael Douglas en el siglo pasado se ha casado con un hermanastro de Lady Di en Gibraltar. Se trata de William Legge, el nieto de la escritora Bárbara Cartland.

Paola Santoni vive alejada de la televisión. Semana publica varias imágenes de la hija de Espartaco Santoni haciendo la compra junto a su pareja, Antonio. Dice la revista que con él ha recuperado la ilusión y recuerda la pesadilla que vivió la hija del playboy después de someterse a una cirugía estética en el abdomen.

Israel Lancho se casa en Talavera con Mercy, la madre de sus hijos. La pareja había planeado su boda para el 2020, pero la pandemia les obligó a posponerla. Ahora se han dado el "sí quiero" en Talavera y Semana lo publica en exclusiva.

