Reveladores datos sobre el misterioso hombre que ha conquistado a Eva González

La revista Lecturas publicó el pasado miércoles en su portada unas imágenes de Eva González derrochando complicidad con un atractivo joven con el que se besó apasionadamente en el interior de su coche después de compartir risas y buena sintonía en una terraza de Sevilla. Desde la salida a la luz de estas fotografías el interés por conocer más detalles del nuevo amor de la presentadora de 'La Voz' no ha dejado de crecer en los medios de comunicación.

A pesar de que la revista ¡Hola! se apresuraba a desmentir la relación asegurando que este chico sería tan solo un "amigo especial", El programa de Ana Rosa reafirmaba la información y daba más datos sobre la nueva ilusión de la modelo tres años después de su separación de Cayetano Rivera.

Sin dar su nombre para respetar así su privacidad puesto que no es un personaje público, desvelaron que el novio de Eva es más joven que ella -alrededor de 10 años- y que ocupa un puesto de responsabilidad en hostelería. Debido a su trabajo, vive en el extranjero, aunque tras conocer a la andaluza se habría instalado su residencia de Sevilla para estar cerca de ella, síntoma de que su relación se estaría afianzando a pasos agigantados.

Este viernes el programa de Ana Rosa Quintana ha dado un paso más revelando el nombre de la nueva ilusión de la presentadora, cómo se conocieron, y hasta qué punto está su historia de amor.

"Fue aproximadamente hace un año. Se llama Nacho y trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla, y hace un año coincidieron en otro evento de esta cadena en otra provincia. No sé si cruzaron miradas pero el caso es que esa fue la primera semilla. A partir de ese momento empezaron a hablar y a quedar, y llevan haciéndolo desde hace un año", relató el programa sobre la identidad de este hombre.

Aunque se ha apuntado que los amigos de Eva estarían sorprendidos con esta relación porque nunca les habría hablado de este chico, El programa de Ana Rosa Quintana aseguró que "la relación se ha afianzado tanto que Eva ha ido con Nacho a muchos eventos y encuentros con los amigos de su actual pareja, todo va viento en popa".

"Nacho se define como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella... Se llevan diez años y su entorno le define como fiel y sobre todo amigo de sus amigos", añadieron.