Irene Rosales se rebela contra la prensa tras salir a la luz su nueva relación

Irene Rosales ha emitido un comunicado pidiendo respeto a las personas anónimas, aunque no sabemos si pecando de ingenuidad o como aviso a navegantes: "Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor, respetemos la intimidad de las personas anónimas. Hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente. Son personas ajenas a todo esto, y merecen tranquilidad y respeto".

Imaginamos que se refiere al hijo adolescente de Guillermo ya que las hijas de Kiko Rivera e Irene han salido varias veces en la portada de la revista ¡Hola!. A Kiko, por su parte, guarda silencio aunque no le cuadran las fechas ya que Irene y Guillermo ya coincidieron en 2020 cuando este les instaló el césped artificial en la casa de Castilleja de la Cuesta, tal y como les hemos avanzado en CHIC.

Vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero, y lo hacen con un vídeo de la grabación de su nuevo tema, "Inspiración", que a muchos les ha recordado a un villancico que hicieron en 2020 con Leire al frente titulado "A este lado del cristal". También aprovecharon para comunicar la salida de Pablo Benegas y no dijeron nada de Leire Martínez, ni un recuerdo.

Leire, que estuvo 17 años en el grupo, rompió su silencio en "El tiempo justo" donde declaró: "Yo estoy a lo mío, trabajando y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío y nada, te agradezco la llamada y el interés" señalaba la cantante al programa de Telecinco.

La entrevista de Julián Contreras no ha tardado en tener la respuesta de Lourdes Montes, que contó Paloma García Pelayo en "Y ahora Sonsoles" donde se ratificó de todo lo que había dicho hace unos días en el mismo programa: "Me defraudó porque descubrí que su cariño no era real", ha confesado Lourdes, asegurando que la ruptura entre Julián y Fran Rivera se produjo por un problema económico. Según la esposa del torero, cuando los hermanos se negaron a ayudarle económicamente, Julián los atacó públicamente, provocando el distanciamiento definitivo.

"Era con el que mejor me llevaba, le quería mucho, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió. Con él había vínculo, no era un hermano que estaba ausente como Kiko".