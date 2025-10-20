La explicación de Marcos Llorente sobre sus rutinas: "No es negocio, es propósito"

Hace unas semanas Marcos Llorente realizó una entrevista mientras se encontraba concentrado con la selección española. Entre las rutinas que incluye el futbolista del Atlético de Madrid se encuentra el uso de gafas con cristales amarillos y luces infrarrojas en el interior de su casa. A ellas se suman muchas otras que ha ido contando en otras ocasiones, como la dieta paleolítica o cenar antes de que se vaya el sol.

Por las últimas prácticas compartidas, Marcos Llorente recibió bastantes críticas y dio una respuesta para explicar por qué usa ese tipo de gafas y afirmó que "nada de lo que comparto me lo invento." "Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED. Un abrazo a todos", terminó su mensaje, recibiendo el apoyo de muchos amigos y conocidos.

El inconveniente de las ventanas

Además, mostró algún stories a la hora de su cena, entre las cinco y las seis de la tarde. Por último, para zanjar el tema, el jugador rojiblanco subió a sus redes sociales una publicación: "Soy consciente de que es una responsabilidad muy grande pero sé al 100% que estoy en el camino correcto. Cierro el tema con la vida en interiores que veo que hay dudas, como siempre digo, si la salud no te importa, desliza.", comenzó afirmando.

"Soy consciente de que la vida moderna nos obliga a estar muchas horas en interiores: por trabajo, familia, clima o circunstancias personales. Y ahí empieza el problema. Las ventanas comunes de vidrio filtran una pequeña parte de la luz roja y otra muy elevada de la infrarroja. Sin luz natural directa, tus mitocondrias se apagan y tu biología se desconecta de la vida. Esto significa que aunque no tengas luces encendidas, el ambiente interior ya está alterado.", explicó.

Herramientas de apoyo

El futbolista del Atlético de Madrid detalló cuál era el resultado de ese problema: "Fatiga, alteraciones hormonales, resistencia a la insulina… Todo por un desequilibrio en la luz que llega a tu piel y a tus ojos". Asimismo, matizó: "No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja (velas). ¿Comparto herramientas? Sí. Pero no para convencer a nadie".

Llorente reconoció que "no obligo a nadie a comprar nada". Y aclaró: "Solo muestro caminos, opciones, cosas que a mí me funcionan y que pueden ayudar a quien lo necesite. Mi intención es despertar conciencia, cuestionar lo establecido, y ayudar a recuperar la salud natural que muchos han perdido. No es negocio. Es propósito".

Para cerrar su mensaje: "Si piensas que lo hago por dinero, no nos compres. Si piensas que el sol es malo, tampoco. A los que resuenan con esto: bienvenidos. A los que no: gracias también. Por último, agradecer a los que se ríen por TV, hacéis que el mensaje llegue más lejos, sois muy importantes. Un abrazo". Para acompañar el texto subió una secuencia de imágenes en la que se incluía la respuesta a dos preguntas: "¿Cómo puedo combatir esto?" y "¿Qué debe tener un buen panel de luces rojas e infrarrojas?", con sus respectivas respuestas.