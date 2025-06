¿Moda o revolución? Lo nuevo que bebe Marcos Llorente

La directora ejecutiva de MIWI, Laura Pérez, presentó la última novedad en el mercado de las bebidas saludables, MIWI ON. La marca de "refrescos saludables, funcionales y con un sabor increíble", da un paso adelante creando este nuevo lanzamiento: "Nace para aportar ese nivel de energía que nosotros podemos necesitar y lo hace de manera saludable y balanceada", afirmó Laura en la presentación.

Esto se logra gracias a su elaboración con granos de café verde, un compuesto de vitaminas, B3, B6, B7 y B12 junto a ginseng y schizandra – botánicos con propiedades adaptógenas –, que se complementan a la perfección y todo ello manteniendo su promesa: 100% natural y 0% azúcar. "Lo que conseguimos es alargar un poco más la energía" sin necesidad de recurrir a altos niveles de cafeína, tan solo 37 mg de cafeína frente a los 80 que alcanzan otras bebidas.

Roberto Bosquet, chef ejecutivo de Naked&Stated conocido como ChefBosquet en sus redes sociales, y Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, también forman parte de este proyecto, que como aseguró Laura Pérez, nació para dar respuesta a que los productos "tengan algo funcional, que me aporten algo, que sean saludables, pero que me permitan disfrutar" porque "no había productos que cumpliesen con estas tres condiciones".

Encaja en todos los ámbitos

El cocinero decidió involucrarse en el proyecto por una necesidad muy sencilla, poder salir a tomar algo "y si no te apetece tomar alcohol ni algo con azúcar" tener una alternativa distinta al agua con gas "que es un poco aburrido": "La posibilidad de tener un refresco saludable y que encima esté muy bueno me llamó mucho la atención". El sabor fue lo que más le sorprendió al jugador rojiblanco, que, aunque se esperaba que estuviese "un poco mala al no llevar azúcar", quedó asombrado al probarlo y fue la razón por la que entró en MIWI: "Es una bebida que consumo a diario. Me encanta MIWI y que la gente pueda consumirlo", declaró Llorente, en lugar de otros productos que "son un poco perjudiciales para la salud".

En su vida como deportista de élite MIWI "encaja a la perfección", pero está seguro de que así ocurre también en la vida de cualquier persona. Para que este tipo de bebidas se conviertan en un habitual en muchas mesas, Roberto Bosquet, como persona que conoce bien el mundo de la restauración, cree que existe una oportunidad para implantarlo y que los clientes se sientan a gusto con ellas: "De hecho, es lo que debería haber ahora mismo en todos los restaurantes porque muchas veces quieres un refresco y, claro, no encuentras ninguna opción que sea saludable".

FuckSugar y mucho sabor

Marcos Llorente no duda a qué jugador del vestuario le recomendaría la bebida, al brasileño Samu Lino: "Justo el otro día me preguntó por la bebida y le dije, cógela que te va a gustar" porque "es una bebida con cero azúcar, cero calorías, que encima está rica y puedes disfrutar de ella, que es lo más importante". Puesto que si no fuese así "no vale para nada". En la misma línea, el chef afirmó que "el objetivo es que bebas MIWI porque quieres disfrutar de la bebida" y no "porque no hay otra cosa" de ahí "que esté realmente rica".

Encontrar una palabra que defina a este refresco más difícil, pero tras dudar unos segundos, el jugador del Atlético de Madrid recurre a la frase que también se puede leer en la camiseta de Laura: "Fucksugar, lo unimos", resuelve el madrileño. Más fácil lo tiene ChefBosquet para acompañar con el plato ideal: "Unos tacos con un poquito de picante, algo de guacamole, un poquito de pollo mechado. Yo creo que le iría súper bien". Además, añadió que esta bebida ayuda a que la experiencia gastronómica "sea mucho mejor".

MIWI quiere ir más allá del simple refresco. Aspira a crear una nueva generación de bebidas "sin azúcar, sin ingredientes artificiales y con componentes funcionales", pero, por encima de todo, "con un buen sabor", como aseguró Laura Pérez. Porque cuidarse y disfrutar no deberían ser caminos opuestos, sino uno solo.