Marcos Llorente y su "sustancia cósmica" de 22.000 euros para celebrar con su familia

Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, protagonizó uno de los momentos del inicio de semana al compartir una celebración "algo personal". Lo que más llamó la atención de las imágenes era la botella de vino utilizada: una redoma de Romanée-Conti 1995 que está valorada por encima de los 22.000 euros.

El Romanée-Conti se produce en la prestigiosa bodega Domaine de la Romanée-Conti y es considerado uno de los vinos más exclusivos del mundo. La botella a la venta es parte de una producción extremadamente limitada, lo que explica su elevado precio

Llorente reconoció en el pie de foto: "En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí, no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia —conversaciones, abrazos, recuerdos— es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo". Junto a él aparecía su mujer Paddy y un carrete de imágenes de los platos de comida de los que también estaban disfrutando.

Encontrar el equilibrio

Además, añadió una reflexión de un amigo suyo: "Quienes beben por beber, sin hacerlo sagrado, quienes se emborrachan de forma mecánica, experimentarán el veneno. Quienes lo beben para fortalecer un verdadero deseo de transformación, de ser, para nutrir la fe, la esperanza y el amor, entonces pueden encontrar el propósito de esta sustancia cósmica".



Por último, el futbolista explicó: "Y es que, como todo en la vida, el éxito está en el equilibrio. Hoy celebro con gratitud, con conciencia y con el corazón abierto. No olvido el privilegio de poder experimentar vinos así, y la suerte de tener con quién compartirlos".

Hace unos días también compartió otras imágenes en la bodega y viñedo de Champagne Salon, un champagne legendario y único creado en 1905 con un solo viñedo, Le Mesnil-sur-Oger. Botellas que también pueden alcanzar los 15.000 euros. En esta publicación recibió el comentario de su compañero de equipo Antoine Griezmann, con el que protagonizaba la foto principal: "Francia, mi amigo", apuntó el francés en referencia al orgullo por su país.