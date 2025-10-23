Así es Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, con sus "hábitos": del "grounding" a los "ritmos circadianos"

Marcos Llorente se ha convertido en las últimas semanas en uno de los personajes más virales en las redes sociales tras afirmar que utiliza gafas con cristales amarillos y luces infrarrojas en el interior de su casa, o que realiza la dieta paleolítica o cenar antes de que se vaya el sol, como rutinas en su día a día.

Sin embargo, igual algo que sus seguidores, o las redes sociales desconocen, es que esas rutinas las comparte con la que es su mujer desde hace 10 años Paddy Noarbe, que acumula casi 300.000 seguidores y con la que a principios de año fue madre de su primera hija, a la que llamaron Amor.

Nació en 1996, en Oxford, aunque su familia es española. Cuando llegó el momento de elegir su profesión se decantó por estudiar Derecho y ADE aunque finalmente se centró en la nutrición, el entrenamiento y la psicología, según contaba recientemente en una entrevista para "El Mundo".

Conoció al futbolista cuando ambos tenían solo 16 años, en el instituto. A pesar de que la vida profesional del futbolista fue creciendo y ganando popularidad y fama en muy poco tiempo, la relación de ambos se mantuvo intacta, hasta que diez años después se casaron, exactamente, el 30 de junio de 2023.

Ella se dedica profesionalmente al asesoramientos "online" sobre temas centrados en la nutrición, salud mental y entrenamientos. Además, en los últimos años ha ido ganando popularidad en las redes, llegando a acumular más de 300.000 seguidores que día a día ven sus publicaciones sobre "hábitos, entrenamientos y bien estar".

En cuanto a su día a día y si sigue o no las polémicas rutinas de su marido, sólo hay que ver algunas de las publicaciones que sube a Instagram, como la del pasado mes de septiembre cuando mostraba sus "hábitos" y remarcaba que en sus días "hay y pasan muchas otras cosas". Comienza el día justo en el amanecer, para mantener los ritmos circadianos, posteriormente hace 'grounding', es decir, tener contacto con la tierra, que además acompaña con "hipopresivos". Después se toma un café con mantequilla, que lo describe como "Bulletproof coffe, energía sostenida y apoyo al sistema hormonal". El siguiente hábito es escribir en su diario y agradecer. Posteriormente entrena, se da una ducha de agua fría y utiliza un filtro "libre de tóxicos y disruptores", se hace su rutina de "autocuidados", con productos "libre de tóxicos".

A la hora de la comida, come de forma "saludable", echa una "siesta de contacto" que remarca "marca rutina de sueño con algunas horas para dar orden seguridad y paz a mi y a mi familia". Después sale al jardín para estar en contacto con la naturaleza sin el móvil y vuelve a tener "estimulación con contacto a tierra". Continúa con un rato de caminar para «evitar el sedentarismo» y cena pronto, 19:30, "para respetar los ritmos circadianos".